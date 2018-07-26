فريق الإمارات يخطف الأضواء في «الجبلية»

أبوظبي (الاتحاد)

قدم دان مارتن دراج فريق الإمارات أداء مميزاً في المرحلة السابعة عشرة من جولة فرنسا، وخطف الأضواء في المرحلة الجبلية، ليتمكن من تحقيق فوز آخر والانضمام إلى قائمة الخمسة الأوائل من جديد، ما يبرز جهود الدراج الأيرلندي المتواصلة للانضمام إلى قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العام.

وقرر مارتن الذي تمكن من البقاء مع مجموعة القميص الأصفر خلال النصف الأول من السباق، أن ينطلق مسرعاً قبل 12 كلم من خط النهاية ليتمكن من اللحاق بالمجموعة المنفصلة، واستمر مارتن في تقليص الفارق بينه وبين دراج المقدمة بعزيمة وإصرار، ليحتل المركز الثاني، بفارق 28 ثانية عن الفائز نايرو كوينتانا «فريق موفيستار».

وجاءت بداية السباق مشابهة لسباقات الفورمولا-1، حيث سارع الدراج كريستيان دوراسيك من فريق الإمارات إلى الانضمام إلى المجموعة المنفصلة، وقدم الدراج الكرواتي أداء جيداً، ثم انسحب ليفسح المجال لزميله دان مارتن الذي انطلق في أداء مميز ليلاحق كوينتانا على مسافة التسلق الثالثة والأخيرة خلال السباق.

وقال مارتن: كنت في حالة جيدة خلال الأيام الماضية، وكانت تلك إشارة مبشرة.

لقد خططت إلى الانطلاق مبكراً، كنت أفكر في الانطلاق بأداء هجومي مبكراً، ولكنني واجهت رياحاً شديدة خلال مسافات التسلق الأولى، ولم يكن الأمر يستحق العناء، وعند الوصول إلى مسافة التسلق الأخيرة، شعرت بأنني ما زلت أتمتع بالطاقة والقوة وقادر على تقديم أداء طيب، وحاول استغلال وتيرة السباق، وانطلقت مسرعاً إلى جانب الدراج نايرو، ثم انطلق نايرو بأداء هجومي قوي، لكنني أردت الحفاظ على وتيرة سرعتي، فتحول السباق إلى ما يشبه السباق ضد الزمن.

وتابع: حاولت البقاء وراءه بفارق 10 أو 15 ثانية، وذلك لأنني أستطيع اللحاق به وتقليص الفارق على مسافة 500 متر من خط النهاية، ولكن كان الأمر صعباً هذه المرة نتيجة للارتفاع، حيث أثبت نايرو أنه الدراج الأفضل في هذه المرحلة، ولكنني فخور بالأداء الذي قدمته، وأيضاً الفريق خلال هذا السباق.

وعزز مارتن مركزه في التصنيف العام ليحتل المركز التاسع بفاق 6:33 دقيقة عن جيرانت توماس «فريق سكاي» الذي حل في المركز الأول. وبعد سباقين جبليين شاقين خلال اليومين الماضيين، ستوفر المرحلة 18 بعض الراحة للدراجين، حيث تتضمن مسافتي تسلقاً من التصنيف الرابع على مسار بطول 171 كلم من بلدة تري سور باييز، وصولاً إلى بلدة بو.