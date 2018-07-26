النصر يخسر أمام ميشيلن بعد تجربة قوية

وليد فاروق (دبي)

خسر النصر أمام فريق ميشيلن البلجيكي 1-3 في أولى مبارياته التجريبية بمعسكره الخارجي بمدينة ميرلو الهولندية، في تجربة قوية حرص الجهاز الفني بقيادة الصربي ايفان يوفانوفيتش على إشراك 22 لاعباً على مدى الشوطين..

ودفع يوفانوفيتش بـ 4 من لاعبيه الجدد المنضمين حديثاً إلى صفوف «العميد» وهم الدولي الفرنسي يوهان كاباي، والبرازيليان صامويل روزا، الذي أحرز هدف النصر الوحيد، ومواطنه يوري ليريو، والمهاجم المواطن محمد العكبري. ونجح النصر في إنهاء الشوط الأول متعادلاً 1-1 أمام فريق ميشيلين الذي يعد أحد أبرز أندية الدوري البلجيكي الممتاز، حيث تقدم ميشيلين بركلة جزاء في الدقيقة 24 عبر لاعبه شوفس روب، ونجح البرازيلي روزا في إدراك التعادل للنصر في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، ومع كثرة التغييرات التي أجراها يوفانوفيتش لمنح أكبر عدد من لاعبيه فرصة المشاركة في هذه المباراة القوية، نجح فريق ميشيلن في إحراز هدفين آخرين في الدقيقتين 47 و84 عن طريق ماتيو وبيدرسونا.

وبعيداً عن النتيجة، قدم النصر أداء طيباً، خاصة في الشوط الأول الذي خاضه بتشكيلة معظمها من الأساسيين، وقدم الجدد كاباي وروزا ويوري مستوى لافتا ووضح التجانس بينهم وبقية زملائهم. وعبر الصربي يوفانوفيتش مدرب الفريق، عن رضاه عن التجربة، خاصة أنها جاءت أمام فريق متميز بدنياً، وخاض المباراة بكل حماس وقوة. على صعيد آخر، لحق محمد عايض آخر المنضمين إلى كتيبة «العميد» بمعسكر الفريق في هولندا، حيث حرص يوفانوفيتش على الترحيب به وتقديمه إلى بقية زملائه قبل الانتظام في التدريبات.