أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو.. 68 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في جولة طوكيو

أمين الدوبلي (طوكيو)

تم تسجيل 68 لاعباً ولاعبة من أندية الوحدة، والجزيرة والظفرة، وعجمان، والشارقة، وبالمز سبورت، مركز الاتحاد لخوض تحدي الجولة الأولى لبطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو التي ستقام في صالة أوتا جيمنازيوم الشهيرة بالعاصمة اليابانية طوكيو بعد غدٍ الأحد، ليمثلوا الإمارات في هذا الحدث الكبير.

ويكتمل اليوم وصول المشاركين الذي يمثلون أندية ولاعبين من 43 دولة من مختلف قارات العالم، وهي اليابان، والبرازيل، وكوريا الجنوبية، والإمارات، وأميركا، وأستراليا وإندونيسيا، ومنغوليا، وكندا، وهونج كونج، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين، وسنغافورة، ونيوزيلاندا، وتونس، والفلبين، وجوام، والمكسيك، وبلجيكا، وباكستان، والأردن، والنرويج، وسلطنة عمان، وفنلندا، وألمانيا، ولوكسمبورج، وبيرو، وإيطاليا، ومولدوفا، والبرتغال، وآيسلندا، وغانا، وماليزيا، والعراق، وجنوب أفريقيا، والسعودية، والسويد، وسويسرا، والمغرب، وأنجولا، وبولينزيا الفرنسية.

ويشارك في النزالات 695 لاعباً ولاعباً بزيادة تقترب من 30% عن عدد المشاركين في النسخة الماضية، وقد رفضت اللجنة المنظمة تسجيل 92 لاعباً ولاعبة آخرين لعدم اكتمال الأوراق والمستندات الثبوتية، وإلغاء تسجيل 159 لاعباً ولاعبة آخرين لعدم مطابقتهم للفئات المسموح لها بالمشاركة.

وتحظى الجولة بمشاركة عدد كبير من فئات الرجال وهي الناشئون مواليد 2001 و2002، في الحزامين الأبيض والأزرق، واللاعبون مواليد عام 2000 وما قبله في 5 أحزمة هي الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود، والأساتذة 1 من مواليد 1988 وما قبلها في نفس الأحزمة الخمسة، وكذلك الأساتذة 2 من مواليد 1982 وما قبلها في الأحزمة الخمسة أيضاً، والأساتذة 3 من مواليد 1977 وما قبلها في أربعة أحزمة هي الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، والأساتذة 3 لمواليد 1972 وما قبلها في نفس الأحزمة الأربعة.