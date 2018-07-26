500 فارس في مهرجان محمد بن راشد للقدرة بإيطاليا

علي الظاهري (توسكانا)

ينطلق صباح اليوم مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في إقليم توسكانا بإيطاليا، بمشاركة أكثر من 500 فارس وفارسة من مختلف دول العالم يتقدمهم فرسان الإمارات، ورصدت جوائز بقيمة مليون يورو للفائزين في الحدث الذي يقام ضمن سباقات «توسكانا لايف ستايل للقدرة» بقرية سان روسورز للقدرة.

ويشتمل المهرجان على 3 سباقات دولية مختلفة المسافات والفئات، وهي الرئيسي المفتوح لمسافة 120 كلم المصنف «نجمتين» وسباق 120 كلم للشباب والناشئين «نجمتين»، والثالث لمسافة 81 كلم «نجمة واحدة».

ويقام الحدث برعاية مؤسسة ميدان وشركة عزيزي للتطوير العقاري، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وجرت أمس إجراءات الفحص الطبي للخيول وقياس الأوزان للفرسان والفارسات المشاركين، ويتضمن السباق الرئيسي لمسافة 120 كلم وسباق الشباب والناشئين، نفس المسافة والمراحل وهي الأولى لمسافة 33.900 كلم ورسمت بالأعلام البرتقالية، والثانية لمسافة 27.100 كلم ورسمت بالأعلام البيضاء، والثالثة لمسافة 30.500 كلم» ورسمت بالأعلام الزرقاء، والمرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 28.500 كلم «الأعلام البيضاء»، فيما انقسمت مراحل سباق الـ 81 كلم إلى 3 مراحل وهي الأولى لمسافة 33.900 «الأعلام البرتقالية»، والثانية لمسافة 27.100 كلم، والثالثة لمسافة 20 كلم «الأعلام الصفراء».