حرارة المجر تهدد «مرسيدس»

بودابست (أ ف ب)

أقر مدير فريق مرسيدس للفورمولا-1 النمساوي توتو وولف أن أبطال «الشوط الأول» يعانون لفرض تفوقهم راهناً في بطولة العالم للفورمولا-1، وذلك قبل المرحلة الثانية عشرة في جائزة المجر الكبرى بعد غد.

وبعد أيام من الفوز الصارخ للبريطاني لويس هاميلتون على حلبة هوكنهايم في ألمانيا، أقر وولف «نعرف وندرك أننا لم نجلب السيارة الأسرع إلى هوكنهايم»، ونعرف أن الجوائز لا تمنح لأبطال الشوط الأول، لذا سنتابع الضغط لنحسن أداءنا، في حلبة تلفها أجواء حارة. وبعد 11 من أصل 21 مرحلة هذا الموسم، يتصدر هاميلتون وفريقه ترتيب السائقين والصانعين توالياً، لكن بفارق ضئيل عن منافسيهما.

وقفز هاميلتون، بطل العالم أربع مرات، إلى الصدارة، بعد فوزه في ألمانيا برصيد 188 نقطة، مقابل 171 للألماني سيباستيان فيتل «فيراري» بطل العالم أربع مرات أيضا، فيما يحتل زميل الأخير الفنلندي كيمي رايكونن المركز الثالث مع 131 نقطة دون أن يحقق الفوز في أي سباق هذا الموسم.

ويدرك هاميلتون، أكثر المتوجين في المجر بخمسة ألقاب بين 2007 و2016، أن سباق الأحد لن يكون لقمة سائغة له «ليست في العادة أفضل حلبة لنا، لكنها ليست حلبة قوة، لذا أتمنى ألا يخدم فيراري فارق القوة البسيط الذي يمتلكونه كي نحصل على منافسة محترمة». وتابع، «إنها حلبة حارة وكانوا جيدين دوماً على الإطارات، سيستمرون في سرعتهم، لكني أملك آمالاً عريضة».. ولدى الصانعين، يملك فريق مرسيدس 310 نقاط مقابل 302 نقطة لفيراري، وبفارق كبير عن ريد بول الثالث «211 نقطة».