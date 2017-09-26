محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة مع مصر في الحرب ضد الإرهاب

أبوظبي، دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال استقباله أمس أخاه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق، أن مصر الشقيقة تضطلع بدور قومي، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي العربي وصوت المصالح العربية وتعزيز أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد الجانبان، خلال المباحثات، أهمية تعزيز تكاتف الإمارات ومصر والسعودية والبحرين ترسيخ قيم السلام والتسامح والاستقرار في المنطقة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال لقاء سموه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص قيادتي الإمارات ومصر على التشاور والتنسيق المستمرين بشأن كل ما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل استقرار المنطقة، والحفاظ على أمنها.

وقال سموه، إن التنسيق الإماراتي - المصري أثبت على مدى السنوات الماضية صلابته في مواجهة التحديات بالمنطقة، وفي مقدمتها تحدي الإرهاب الذي غدا تهديداً عالمياً خطيراً لا يمكن التسامح فيه أو التساهل معه أو مع داعميه ومموليه؛ لأنه مستشرٍ بشكل لا يمكن التغاضي عن مسبباته، مما يستدعي وقفة عربية وإقليمية ودولية جادة وحاسمة في مواجهة هذا الخطر الذي يستهدف الجميع دون استثناء.

وقال سموه، إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تقف بقوة إلى جانب شقيقتها مصر في حربها ضد الإرهاب الذي لن يستطيع أن يوقف أو يعطل رؤيتها الهادفة إلى تحقيق التنمية والتقدم والرفاه لشعبها.