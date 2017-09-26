بريطانيا تعتقل شخصاً سابعاً بهجوم على مترو لندن

لندن (رويترز)

قالت الشرطة البريطانية أمس الاثنين، إنها اعتقلت شاباً في إطار التحقيق في هجوم على مترو أنفاق لندن هذا الشهر. وذكرت الشرطة أن عناصر وحدة مكافحة الإرهاب اعتقلوا الشاب (20 عاماً) في منزل في كارديف عاصمة ويلز. وهو سابع رجل يعتقل في الهجوم على محطة بارسونز جرين في لندن يوم 15 سبتمبر الذي أسفر عن إصابة 15 شخصاً.

ويوم الجمعة الماضي، مثل أحمد حسن أمام المحكمة في اتهامات بالشروع بالقتل تتعلق بالهجوم، وجرى تمديد احتجازه حتى 13 أكتوبر. ولا تزال الشرطة تستجوب رجلين آخرين بينما أطلقت سراح ثلاثة آخرين.