الأمم المتحدة: روسيا ارتكبت «انتهاكات خطيرة» في القرم

جنيف (أ ف ب)

حذرت الأمم المتحدة أمس من «تدهور كبير» في حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في مارس 2014، متهمة عملاء الحكومة الروسية بارتكاب «انتهاكات متكررة وخطيرة»، بينها عمليات تعذيب، دون أي محاسبة.

وأعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقرير أن ضم روسيا لشبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود أطلق حملة قمع واسعة تستهدف المؤسسات والثقافة الأوكرانية.

وذكر التقرير أنه «تم توثيق انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل التوقيف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وسوء المعاملة والتعذيب وعملية إعدام واحدة على الأقل دون محاكمة». وأضاف: «ارتكب عملاء للحكومة الروسية انتهاكات متكررة وخطيرة للحق في السلامة الجسدية والعقلية في القرم منذ عام 2014. ويوحي غياب التحقيق بأن مرتكبيها أفلتوا وما زالوا يفلتون من العقاب».

وضمت موسكو القرم من أوكرانيا بعدما أطاحت احتجاجات واسعة خرجت في كييف بالرئيس الأوكراني آنذاك الموالي للكرملين، فيكتور يانوكوفيتش، ما دفع العديد من الدول الغربية إلى فرض عقوبات على روسيا.