لبنان: ضبط خلية «داعشية» في طرابلس

بيروت (وكالات)

أعلن الجيش اللبناني أمس توقيف خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» في مدينة طرابلس بشمال لبنان. وقالت قيادة الجيش في بيان، إن جميع أعضاء الخلية أوقفوا في مدينة طرابلس واعترفوا خلال التحقيق معهم بارتباطهم بتنظيم «داعش» وتواصلهم مع أحد قياديي التنظيم الموجود داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان. وأضافت أن الموقوفين كانوا قد أبدوا استعدادهم للقيام بأعمال أمنية في عدد من المناطق اللبنانية بناء على توجيهات القيادي المذكور.

وفي سياق متصل، ذكرت قيادة الجيش أنها أحالت على القضاء المختص الموقوف عبادة الحجيري «أحد أبرز عناصر تنظيم جبهة النصرة في عرسال». وقالت إن الحجيري اعترف بإقدامه مع والده مصطفى الحجيري الملقب بـ «أبو طاقية» على اقتياد عسكريين لبنانيين وتسليمهم إلى تنظيم «جبهة النصرة» في أغسطس 2014، وكذلك بتأمين الأسلحة والذخائر والمواد الغذائية للتنظيم، وتسهيله التحاق عناصر للقتال في صفوفه.

يذكر أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تفكيك شبكات إرهابية، وإحباط مخططات كانت تستهدف مراكز رسمية وعسكرية وتجمعات شعبية في مناطق لبنانية عدة.