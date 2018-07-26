قدرة تحكم الإنسان بأفكاره محدودة!

أبوظبي (الاتحاد)

وجدت دراسة حديثة، أن الإنسان لا يمتلك قدرة كبيرة على التحكم في أفكاره، وبالتالي أفعاله، كما يعتقد.

ويقول الباحثون من جامعة ولاية سان فرانسيسكو: «إن المعلومات يمكن أن تتسلل إلى اللاوعي الخاص بنا، وربما تغير مسار أفكارنا وقراراتنا وأفعالنا، سواء حاولنا الاحتفاظ بها أو التخلص منها».

ولاختبار قوة اللاوعي، قام مؤلفو الدراسة بتجنيد 35 طالباً من الجامعة للمشاركة في تجربتين، حيث اكتشفوا أنه عندما ندرك المعلومات بوعي، يشير دماغنا إلى ما يسمى بـ«مجموعات العمل» لاتخاذ قرارات حول ما يجب فعله بعد ذلك، غير أن بعض المعلومات تجد طريقها إلى اللاوعي وتؤثر على قراراتنا الواعية.

ووفقاً لموقع «studyfinds»، أوضح الباحث المشارك في الدراسة إيزيكيل مورسيلا، الأستاذ المشارك في علم النفس في الجامعة، أن عقلنا الواعي هو مجمل خبرتنا، وهو نوع من «العقارات الرئيسة» في الجهاز المعرفي، وهو الذي يؤثر على اتخاذ القرار والعمل، إلا أن اللاوعي يمكنه أن يستمر في استخدام معلومات من مجموعات العمل المختلفة، حتى عندما نحاول تجاهل تلك المعلومات بوعينا الكامل.