وفاء عامر بائعة كبدة في «السر»

محمد قناوي (القاهرة)
تنتظر النجمة وفاء عامر عرض أحدث أعمالها الدرامية بعنوان «السر»، والذي يشاركها بطولته حسين فهمي ونضال الشافعي ومايا نصري، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي، والذي انتهت من تصويره مؤخرا.
وقالت وفاء: «أنا مؤمنة بإيجاد موسم مواز للموسم الرمضاني»، مضيفة أن عرض المسلسل خارج الموسم لم يؤثر على نجاحه، وخير دليل على ذلك النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «الطوفان»، الذي عُرض بعيدا عن شهر رمضان.
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وقالت وفاء «أكثر ما جذبني لتقديم الدور أنني وجدته على النقيض من شخصية «منيرة»، التي قدمتها في «الطوفان» ففي «السر» أجسد دور امرأة جريئة وقوية تسعى وراء الحق ولا تخشى أحداً، كما أن الدور يحمل بعض الكوميديا السوداء، وتستعرض الشخصية كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال نموذج لشخصية ابن شقيقها الذي تربيه»، مؤكدة «ما يهمني في الشخصية التي ألعبها مدى تأثيرها والرسالة التي تقدمها للجمهور، فتلك المعايير هي أساس اختياري لأدواري»
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عن شخصية «صالحة»، التي قدمتها في مسلسل «نسر الصعيد» أمام الفنان محمد رمضان، قالت وفاء عامر إنها أضافت لها رصيدا جديدا من حب الجمهور. أوضحت: «نسر الصعيد» من أهم الأعمال التي أعتز بها، وقد جذبتني قصة العمل، وشعرت بأنها ستجذب المشاهدين وسيرتبطون بشخصيات العمل، ومنها شخصية «صالحة» السيدة الطيبة التي تظهر قسوتها أحيانا للحفاظ على بيتها وأسرتها، وهي شخصية لم أجسدها من قبل برغم أنني قدمت أعمالاً باللهجة الصعيدية.