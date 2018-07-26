وفاء عامر بائعة كبدة في «السر»

محمد قناوي (القاهرة)

تنتظر النجمة وفاء عامر عرض أحدث أعمالها الدرامية بعنوان «السر»، والذي يشاركها بطولته حسين فهمي ونضال الشافعي ومايا نصري، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي، والذي انتهت من تصويره مؤخرا.

وقالت وفاء: «أنا مؤمنة بإيجاد موسم مواز للموسم الرمضاني»، مضيفة أن عرض المسلسل خارج الموسم لم يؤثر على نجاحه، وخير دليل على ذلك النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «الطوفان»، الذي عُرض بعيدا عن شهر رمضان.

وذكرت «أجسد في المسلسل شخصية «عاليا» وهي امرأة مكافحة، تعمل بائعة كبدة لتواجه متطلبات الحياة بشرف، لكنها مع حوادث العمل تدخل في مشكلات ومفاجآت عدة، وهي نموذج للمرأة المصرية التي تعمل وتكد بحثا عن لقمة العيش، فضلا عن قدرتها على مواجهة الظروف الحياتية الصعبة، خاصة بعد أن يتوفى شقيقها في أحداث ليبيا الإرهابية وتتولى رعاية ابنه المعاق».

وقالت وفاء «أكثر ما جذبني لتقديم الدور أنني وجدته على النقيض من شخصية «منيرة»، التي قدمتها في «الطوفان» ففي «السر» أجسد دور امرأة جريئة وقوية تسعى وراء الحق ولا تخشى أحداً، كما أن الدور يحمل بعض الكوميديا السوداء، وتستعرض الشخصية كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال نموذج لشخصية ابن شقيقها الذي تربيه»، مؤكدة «ما يهمني في الشخصية التي ألعبها مدى تأثيرها والرسالة التي تقدمها للجمهور، فتلك المعايير هي أساس اختياري لأدواري»

وعن تأجيل تصوير مسلسل «هجرة الصعايدة» للمرة الثانية، قالت: إن المسلسل يحتاج إلى فترة كبيرة من التحضيرات والتجهيزات حتى يظهر بالشكل اللائق، كما أنه تعرض لأزمة في العام الماضي بسبب اعتذار مخرجه عادل أديب، وكان من المفترض أن يتم تصويره لعرضه في رمضان الماضي، ولكن تم تأجيله مرة أخرى بسبب دخول الشركة المنتجة له بعملين آخرين، وكان من الصعب أن تشارك في هذا المسلسل معهما، خصوصاً أنه يعتمد على موازنة ضخمة في إنتاجه.

عن شخصية «صالحة»، التي قدمتها في مسلسل «نسر الصعيد» أمام الفنان محمد رمضان، قالت وفاء عامر إنها أضافت لها رصيدا جديدا من حب الجمهور. أوضحت: «نسر الصعيد» من أهم الأعمال التي أعتز بها، وقد جذبتني قصة العمل، وشعرت بأنها ستجذب المشاهدين وسيرتبطون بشخصيات العمل، ومنها شخصية «صالحة» السيدة الطيبة التي تظهر قسوتها أحيانا للحفاظ على بيتها وأسرتها، وهي شخصية لم أجسدها من قبل برغم أنني قدمت أعمالاً باللهجة الصعيدية.