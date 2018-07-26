سعيد ياسين (القاهرة)

قالت الفنانة نورهان: إنها تنتظر عرض مسلسلين جديدين شاركت فيهما مؤخراً، وهما «كلام كبار» أمام المطرب محمد نور، و«الوتر» أمام كمال أبورية.

وعن العمل الأول، قالت: إنه من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا وإخراج ملاك بشاي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي حول ستة أطفال تحدث بينهم مفارقات كوميدية مع بقية أبطال العمل.

وأشارت إلى أن المسلسل يوجه قيماً ورسائل للأطفال من خلال قصة زوجة وامرأة عاملة متزوجة من ضابط شرطة.

وعن العمل «الوتر»، قالت: إنه من تأليف حسين محرم، وإخراج أشرف عبدالهادي، وتجسد فيه شخصية صحفية تعمل على كشف قضايا فساد مهما كانت المشاكل التي يمكن أن تتعرض لها.