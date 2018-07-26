سعيد ياسين (القاهرة)
قالت الفنانة نورهان: إنها تنتظر عرض مسلسلين جديدين شاركت فيهما مؤخراً، وهما «كلام كبار» أمام المطرب محمد نور، و«الوتر» أمام كمال أبورية.
وعن العمل الأول، قالت: إنه من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا وإخراج ملاك بشاي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي حول ستة أطفال تحدث بينهم مفارقات كوميدية مع بقية أبطال العمل.
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وعن العمل «الوتر»، قالت: إنه من تأليف حسين محرم، وإخراج أشرف عبدالهادي، وتجسد فيه شخصية صحفية تعمل على كشف قضايا فساد مهما كانت المشاكل التي يمكن أن تتعرض لها.