أغاني الصيف تبحث عن مساحة ظل عند الجماهير

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

شهد الموسم الغنائي لصيف هذا العام إصدار أغنيات منفردة لمطربين حققت أرقاماً قياسية عبر «يوتيوب» والمواقع الغنائية المتخصصة، وحمل معظم هذه الأغنيات الطابع الشبابي الإيقاعي السريع من ناحية الألحان واختيار الكلمات، لكي تتناسب مع أجواء الصيف.

واتجه بعض المطربين إلى تقديم أغنيات مختلفة عن أي عمل قدموه في السابق من ناحية الشكل والمضمون، من أجل التجديد، ومن أبرز الأغنيات، التي حققت النجاح الكبير، أغنية «أبوك وأمك وبس» للفنان حسين الجسمي، فبعد النجاح الذي حققه في أغنية «بشرة خير»، يعود الجسمي في صيف هذا العام للغناء باللهجة المصرية مجدداً في أغنية «أبوك وأمك» التي تخطت مليون ونصف مشاهدة في الأسبوع الأول من بثها، وتعاون فيها الجسمي مجدداً مع الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن وليد سعد، ومن توزيع ومكساج أشرف البرنس.

وتحمل أغنية «أبوك وأمك» في كلماتها مشاعر وأحاسيس مرهفة، والكثير من المعاني الاجتماعية، يقول في مطلع كلماتها بأسلوب الموال:

«محدّش بيّا حس.. وبرسم الابتسامة