أكراد يبدون تشاؤمهم من النتائج وسياسيون يعتبرونه «طعنة» لوحدة العراق

أربيل، بغداد (الاتحاد)

رجح السياسي الكردي المعروف محمود عثمان، أمس، أن لا يؤدي الاستفتاء إلى انفصال إقليم كردستان عن العراق، كما أبدى مسؤول في كتلة التغيير الكردية تشاؤمه من نتائج الاستفتاء، فيما اعتبر النائب عن كتلة المواطن في مجلس النواب العراقي محمد المسعودي، أن الاستفتاء هو طعنة خبيثة ومسمومة بظهر وحدة العراق، ورأى نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أن الاستفتاء بمثابة إعلان حرب، فيما دعا زعيم التيار الصدري الحكومة العراقية إلى حماية وحدة العراق وسيادته.

وقال عثمان في تصريحات لـ «الاتحاد» في أربيل: «ليس بالضرورة أن يؤدي الاستفتاء إلى انفصال إقليم كردستان عن العراق، بل قد يؤدي إلى مفاوضات مع بغداد ومع كل الأطراف المعنية بإشراف أممي حول طبيعة العلاقة المستقبلية مع كردستان».

وأكد أن «الأطراف الكردية ليست جميعها مع الاستفتاء في هذا الوقت»، لكنه عاد وقال: «إن غالبية الكرد سيصوتون بنعم للاستفتاء». وأضاف أن «المشكلات التي برزت بسبب الإعلان عن الاستفتاء، كانت بسبب الولايات المتحدة الأميركية؛ لأنها أعلنت موقفها مؤخراً، وقامت بتأليب الرأي حول هذه القضية بوقت مبكر».

وبشأن نتائج المباحثات الأخيرة في بغداد، قال عثمان: «إن الوفد ذهب ليقول لبغداد، إن الاستفتاء سيجري في موعده، ويطالبونهم بتسهيل القيام به في المناطق المتنازع عليها؛ لأنها ما زالت تحت سيطرة الحكومة المحلية».