نتنياهو يمنع المسؤولين الإسرائيليين من التعليق على الاستفتاء الكردي

القدس (رويترز)

قال مسؤولان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية من التعليق على استفتاء انفصال كردستان العراق الذي أجري أمس، بعد انزعاج تركيا من إعلان إسرائيل في 13 سبتمبر تأييدها لقيام دولة كردية مستقلة.

ورفض وزير إسرائيلي التعليق على الاستفتاء وقال مشترطا عدم نشر اسمه «نتنياهو طلب منا عدم التعليق». وأكد مسؤول إسرائيلي آخر صدور هذا القرار، وقال إن الموضوع «بالغ الحساسية».

وحافظت إسرائيل على علاقات عسكرية واستخبارية وتجارية غير معلنة مع الأكراد منذ الستينيات وتعتبر الأقلية العرقية، التي ينقسم أبناؤها بين العراق وتركيا وسوريا وإيران، خطاً فاصلاً في مواجهة خصوم مشتركين. كما أن بإسرائيل جالية كبيرة من الأكراد اليهود المهاجرين. وساندت إسرائيل استقلال الأكراد في الماضي وتمثل آخر دعم في بيان أصدره نتنياهو في 13 سبتمبر.

وقال يائير لابيد المشرع الإسرائيلي المنتمي لتيار الوسط ووزير المالية السابق في ائتلاف نتنياهو المحافظ، على تويتر أمس «الأكراد لهم حق أخلاقي في أن تكون لهم دولة، أتمنى لهم حظاً سعيداً اليوم». لكن مسؤولين أكراداً قالوا إن هذا الخطاب غير مرغوب فيه كما أنه مضر.

وقال مسؤول كردي «خصومنا يهاجموننا على أننا إسرائيل ثانية في المنطقة وهذا النوع من الحديث الإسرائيلي يسهم في ذلك».

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوعان أمس، إن موقف نتنياهو من الأكراد أضر بعلاقات أنقرة بإسرائيل. وأضاف أنه التقى بزعماء أميركيين يهود، أثناء زيارته لنيويورك حيث حضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلوا عن نتنياهو وصفه للعلاقات الإسرائيلية التركية بأنها «ليست على ما يرام». وقال «كيف يمكن أن يحدث ذلك، لا أحد يدعم قرار الاستفتاء الذي اتخذته حكومة إقليم كردستان سواه، نحن على طرفي النقيض».