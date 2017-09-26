البرلمان يخول العبادي استخدام القوة لحفظ وحدة العراق

بغداد (الاتحاد، وكالات)

صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس، على قرار يلزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات في المناطق التي استولى عليها الأكراد منذ الاجتياح الأميركي عام 2003، وإغلاق المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان العراق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من شارك في الاستفتاء وعلى الأخص الموظفين، مع بدء استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم الكردي شمال العراق. فيما أمر العبادي الأجهزة الأمنية «بحماية المواطنين من التهديد والإجبار اللذين يتعرضون لهما في المناطق التي يسيطر عليها» الإقليم.

وأصدر البرلمان مجموعة من القرارات ضد الاستفتاء بغياب النواب الأكراد، أبرزها اعتبار الاستفتاء غير قانوني وفق أحكام الدستور العراقي، و«إلزام القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بالحفاظ على وحدة العراق ونشر القوات في كل المناطق التي سيطر عليها الإقليم بعد 2003»، في سهل نينوى وصلاح الدين وكركوك وخانقين ومندلي وغيرها من المناطق المتنازع عليه.

وباتت الحكومة من الناحية الدستورية ملزمة بالامتثال إلى قرار البرلمان. كما صوت البرلمان أيضاً على إغلاق المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان، واعتبار المواد الداخلة من هذه المنافذ مهربة. وصوت على استدعاء السفراء للدول التي لها مكاتب وممثليات في كردستان لغلقها وبيان موقفها من الاستفتاء، ومتابعة الأموال المهربة من قبل وزارة المالية وتقديم تقرير بشأنها إلى مجلس النواب، وإعادة الحقول الشمالية، ومنها حقول كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى سيطرة وزارة المالية.

كما صوت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من شارك في الاستفتاء وعلى الأخص الموظفين. وأقر أيضاً إقالة جميع الموظفين الحكوميين الأكراد الذين شاركوا في الاستفتاء أمس وإيقاف رواتبهم، إضافة إلى إلزام رئيس الوزراء بتنفيذ قرار إقالة حاكم محافظة كركوك.