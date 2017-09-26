بوتين يبحث أزمة سوريا مع نزاربايف وأردوغان وروحاني

موسكو (وكالات)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف، أمس، أهمية مفاوضات أستانا في تسوية الأزمة السورية. وقال بيان صادر عن الرئاسة الروسية: «إن الجانبين بحثا الآفاق المستقبلية للتسوية السلمية في سوريا في إطار الاجتماع الدولي السادس الذي عقد في أستانا في 14-15 سبتمبر الحالي».

وبحث بوتين أيضاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسألة إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا والأوضاع في المنطقة، واتفقا على عقد لقاء عمل في أنقرة في 28 سبتمبر. وناقش بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني أيضاً الأزمة السورية، وأعربا عن استعدادهما لمواصلة بذل الجهود المشتركة لتحقيق تسوية الأزمة، خصوصاً عن طريق ضمان التعاون بين الدول الضامنة لعملية أستانا.