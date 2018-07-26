كيف يمكن الحد من التعرق الزائد؟

أبوظبي (الاتحاد)

لا يمكن لأي شخص التوقف تماماً عن التعرق لأنه أمر ضروري لترطيب الجسم، وتخليصه من السموم، ولكن هناك أشياء يمكن فعلها لتقليل التعرق في حالات التعرق المفرط.

وقدم خبير التغذية البريطاني ريك هاي نصائحه لترطيب الجسم عند الارتفاع الشديدة لدرجات الحرارة، حيث اقترح تناول فيتامين «ب» لتقليل التوتر الذي يسبب زيادة التعرق، مع تناول المغنسيوم وتقليل الكافيين، إلى جانب الحرص على تناول الفواكه المائية مثل العنب والبطيخ التي لا تحتاج مجهودًا لهضمها.

وأوضح ريك، وفقا لموقع «Daily Mail»، أن فيتامين «ب» يساعد في تنظيم الهرمونات والتحكم في مستويات التوتر، كما يلعب دورًا كبيرًا في الربط بين الغدد الصماء والجهاز العصبي.

وأضاف أن المغنسيوم معدن مهم ليس فقط لأنه يشارك في إرسال الإشارات العصبية، بل أيضًا لأنه يسهم في قدرة الجهاز العصبي على التكيف مع التوترات الحياتية. إذن فإن تناول مكملات المغنسيوم وفيتامين ب، والأطعمة الغنية بهما تعد نقطة بدء جيدة لتزويد الجسم بدعم إضافي للجهاز العصبي والمساعدة في تنظيم التعرق الزائد.

وأوضح ريك أن عشبة زهرة التوت «الشزندرة الصينية» ونبات الميرمية يمكن أن يكون لهما تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، ما يساعد أيضًا في حالات العرق الزائد.