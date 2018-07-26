بيبا ميدلتون تلعب التنس أثناء حملها

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت بيبا ميدلتون، شقيقة دوقة الأميرة كاثرين دوقة كامبريدج أن ممارسة الرياضة، لاسيما التنس هي الطريقة الرئيسة التي تحافظ بها على لياقتها طوال فترة الحمل.

وأوضحت ميدلتون أنها كانت من محبي التنس منذ الطفولة، كلاعبة، وقد حرصت على الاستمرار في اللعب بأمان طوال فترة الحمل، مؤكدة أن ذلك كان له تأثيرات إيجابية على صحتها.

وكتبت: «الاستمرار في اللعب كان له تأثير إيجابي على حملي حيث يمكن أن يؤدي إلى نمو جيد للمشيمة، والسيطرة على زيادة الوزن، وكذلك تقليل آلام الظهر، وتعزيز القلب والأوعية الدموية، وقوة الجسم الكلية، والحد من خطر الإصابة بسكري الحمل».

وأوضحت بيبا، وفقاً لموقع «harpersbazaar»، أنها تتخذ من اللاعبة التنس الأميركية المحترفة سيرينا ويليامز مثالاً يحتذى به على أنه يمكن لأي سيدة لعب التنس بأمان من شهرين إلى ما يصل إلى ثمانية أشهر من الحمل.