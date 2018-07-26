بيبا ميدلتون تلعب التنس أثناء حملها

أبوظبي (الاتحاد)
كشفت بيبا ميدلتون، شقيقة دوقة الأميرة كاثرين دوقة كامبريدج أن ممارسة الرياضة، لاسيما التنس هي الطريقة الرئيسة التي تحافظ بها على لياقتها طوال فترة الحمل.
وأوضحت ميدلتون أنها كانت من محبي التنس منذ الطفولة، كلاعبة، وقد حرصت على الاستمرار في اللعب بأمان طوال فترة الحمل، مؤكدة أن ذلك كان له تأثيرات إيجابية على صحتها.
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وأوضحت بيبا، وفقاً لموقع «harpersbazaar»، أنها تتخذ من اللاعبة التنس الأميركية المحترفة سيرينا ويليامز مثالاً يحتذى به على أنه يمكن لأي سيدة لعب التنس بأمان من شهرين إلى ما يصل إلى ثمانية أشهر من الحمل.