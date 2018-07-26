تنزانيا تخطط لإقامة بورصة للمعادن

دار السلام (د ب أ)

قالت وزيرة التعدين في تنزانيا أنجيلا كايروكي، إن بلادها تعتزم إقامة بورصة للمعادن قبل نهاية العام، في مسعى لضمان الاستفادة المثلى من موارد البلاد. وتتنوع موارد البلاد بين الذهب والألماس والحديد والفضة والنحاس والجرافيت، وغيرها من المعادن النادرة والأحجار الكريمة. وقالت كايروكي، في بيان نُشر على موقع الحكومة، إنه سيتم أخذ القوانين السارية في الاعتبار لضمان نجاح الخطة.

ونقلت وكالة «بلومبرج» عن الوزيرة القول إن مسؤولين من بورصة المنتجات الزراعية التي تم إطلاقها عام 2015، ولم تبدأ العمل بعد، سيساعدون في تطوير بورصة المعادن.