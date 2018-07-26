الطلب على السيارة «بويك إنكليف أفينير» يفوق الإنتاج

ديترويت (د ب أ)
عندما طرحت مجموعة «جنرال موتورز» أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة سيارتها الجديدة «بويك إنكليف أفينير» للمرة الأولى خلال العام الحالي، أثارت دهشة المتابعين بجودة القيادة وسهولة التعامل معها بأكثر من التوقعات.
وبحسب تقرير لموقع «موتور تريند»، فإن الطلب على السيارة الجديدة يفوق قدرة المصانع على الإنتاج، في الوقت الذي تسعى فيه شركة «بويك» التابعة لـ «جنرال موتورز» إلى طرح فئة أعلى من «أفينير» أكثر فخامة وأعلى سعراً من الفئات الحالية.
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وقال «جيس ستوكس» مدير تسويق الطراز «إنكليف» في العملاء يطلبون المزيد من الكماليات والتجهيزات» في الأجيال الجديدة من هذه السيارة»، مضيفاً أن نجاح «إنكليف» الجديدة دفع «بويك» إلى إعادة النظر في المدى الذي يمكن أن تصل إليه العلامة الفرعية من طراز «أفينير».