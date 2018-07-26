الطلب على السيارة «بويك إنكليف أفينير» يفوق الإنتاج

ديترويت (د ب أ)

عندما طرحت مجموعة «جنرال موتورز» أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة سيارتها الجديدة «بويك إنكليف أفينير» للمرة الأولى خلال العام الحالي، أثارت دهشة المتابعين بجودة القيادة وسهولة التعامل معها بأكثر من التوقعات.

وبحسب تقرير لموقع «موتور تريند»، فإن الطلب على السيارة الجديدة يفوق قدرة المصانع على الإنتاج، في الوقت الذي تسعى فيه شركة «بويك» التابعة لـ «جنرال موتورز» إلى طرح فئة أعلى من «أفينير» أكثر فخامة وأعلى سعراً من الفئات الحالية.

وذكر موقع «أوتو موتيف نيوز» أن «بويك» تبيع حالياً سياراتها من عائلة «إنكليف» بنفس سرعة إنتاجها، في حين أن 25% من مبيعات هذه العائلة من فئة «أفينير». وبرغم زيادة وتيرة إنتاج «إنكليف» في مارس الماضي، استمر الطلب يفوق العرض فيها. وحتى يونيو الماضي زادت مبيعات «إنكليف» بنسبة 15%، في حين زاد متوسط سعرها بنحو 5000 دولار. وفي حين أن السيارة الأساسية من عائلة «إنكليف» تباع بأكثر من 40 ألف دولار، فإن الفئة «أفينير» تبدأ من 54495 دولاراً، أما الفئة الأعلى من طراز «أفينير» فيصل سعرها إلى 60 ألف دولار.

وقال «جيس ستوكس» مدير تسويق الطراز «إنكليف» في العملاء يطلبون المزيد من الكماليات والتجهيزات» في الأجيال الجديدة من هذه السيارة»، مضيفاً أن نجاح «إنكليف» الجديدة دفع «بويك» إلى إعادة النظر في المدى الذي يمكن أن تصل إليه العلامة الفرعية من طراز «أفينير».