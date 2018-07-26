فنزويلا تلغي 5 أصفار من عملتها قريباً

كراكاس (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده ستحذف قريباً 5 أصفار من عملتها البوليفار، بينما تبلغ نسبة التضخم في هذا البلد المأزوم مليوناً في المئة هذا العام، بحسب صندوق النقد الدولي.

وصرّح مادورو خلال جلسة لحكومته «في 20 أغسطس تبدأ (...) خطة الإنعاش الاقتصادي مع تحديد سعر العملة الجديد، 5 أصفار أقلّ ».

وكان الرئيس قد أعلن طبع أوراق نقدية جديدة مع حذف 3 أصفار، في إجراء كان من المفترض أن يدخل حيّز التنفيذ في الرابع من أغسطس.

وفي وقت سابق، أرجئ التداول بالعملة الجديدة الذي كان مرتقباً في الرابع من يونيو الماضي بناء على طلب المصرف المركزي.

ويهدف هذا الإجراء الذي أعلن عنه مادورو، إلى «تسهيل المعاملات المالية» و«حماية» البوليفار، حسب ما قال. وأضاف: «خمسة أصفار أقلّ للحصول على (...) نظام مالي ونقدي جديد ومستقرّ».

وأكد مادورو أن الأزمة الاقتصادية والتضخم الجامح في بلاده هما نتيجة «الحرب الاقتصادية» التي يشنّها اليمين الفنزويلي والولايات المتحدة لإسقاطه.