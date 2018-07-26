«كهرباء دبي» تنظم معرضاً للطاقة الشمسية بالتزامن مع «ويتيكس»

دبي (الاتحاد)

دعا سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية للمشاركة في الدورة الثالثة من معرض دبي للطاقة الشمسية، الذي تنظمه الهيئة بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ 20 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2018»، وذلك في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2018، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وتمتد النسخة الثالثة من معرض دبي للطاقة الشمسية على مساحة إجمالية تقدر بنحو 14000 متر مربع، ومن المتوقع أن يستقطب 125 عارضاً، وأكثر من 10 رعاة من مختلف أنحاء العالم.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يؤكد تنظيم النسخة الثالثة من الحدث ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال».