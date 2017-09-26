وفاة المصرية إيمان عبدالعاطي المعروفة بـ «أسمن امرأة في العالم»

منى الحمودي (أبوظبي)

توفيت أمس، إيمان عبدالعاطي المعروفة بأسمن امرأة في العالم، إذا أعربت إدارة مستشفى برجيل عبر بيان صحفي عن بالغ الحزن لوفاة إيمان نتيجة لصدمة «إنتانية»، مع اختلال وظائف أعضاء الجسم، بما في ذلك الفشل الكلوي.

وأشار المستشفى في البيان الصحفي إلى أن المصرية إيمان عبدالعاطي كانت تحت إشراف فريق طبي يضم أكثر من 20 طبيباً من مختلف التخصصات، تمكنوا بنجاح من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى الإمارات، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكانت إيمان تعاني زيادة هائلة في الوزن، الذي وصل إلى نحو نصف طن، وبدأت رحلة علاجها في الهند في فبراير الماضي.

من جانبه، أكد الدكتور نبيل الدبوني، المدير الطبي في مستشفى برجيل، أن «برجيل» بصدد عمل الترتيبات اللازمة لنقل الجثمان لجمهورية مصر العربية، وعبر عن بالغ حزنه لوفاة «إيمان»، ومقدماً خالص تعازيه ومواساته لعائلتها، مشيراً إلى أن «برجيل» لا تكتفي بتوفير العلاج فقط، بل حريصة على تقديم الدعم النفسي والمعنوي لأسرتها، وأن المستشفى على تواصل مع أسرتها لمساعدتهم في تجاوز أمر وفاتها المحزن.

يشار إلى أن «الصدمة الإنتانية» مرض خطير يتكون نتيجة لما يعرف بالإنتان أو تلوث الدم الذي يتسبب بفشل أحد أعضاء الجسم كنتيجة للعدوى، حيث يؤدي إلى انخفاض خطير في مستوى ضغط الدم واختلالات في التمثيل الغذائي للخلية.

عادة ما تكون العدوى ذات سبب بكتيري، ولكن من الممكن أن يسببها فطريات، فيروسات أو طفيليات، ومن الممكن وجودها في أي مكان في الجسم لكن الأشهر أن تكون في الرئتين، الدماغ، المسالك البولية، الجلد أو البطن، ومن الممكن أن تسبب الصدمة الإنتانية، ما يعرف بمتلازمة الفشل العضوي المتعدد أو حتى الوفاة.