رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس اليونان في ضحايا الحرائق



تاريخ النشر: الخميس 26 يوليو 2018 أبوظبي (وام) بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان، في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت قرب العاصمة اليونانية، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة رئيس اليونان. وواصل رجال الإطفاء باليونان، أمس، البحث عن عالقين بمحيط منتجعي ماتي ورافينا شرق أثينا اللذين شهدا مقتل 79 بسبب الحرائق.