إيفانكا ترامب توقف ماركة تحمل اسمها

نيويورك (أ ف ب)

أعلنت إيفانكا ترامب وقف ماركة تحمل اسمها، وتتضمن مجموعة أزياء وأحذية وإكسسوارات التي سبق وحدت من نشاطها لتجنب تضارب المصالح مع مهامها كمستشارة في البيت الأبيض... وبعدما عرفت ارتفاعا كبيرا في المبيعات عام 2016 خلال الحملة الانتخابية الأميركية، عانت هذه الماركة من انتخاب دونالد ترامب إذ إن عدة متاجر كبرى قررت عدم بيع بضائعها.

وأوضحت إيفانكا ترامب في تصريح مرسل إلى وكالة فرانس برس «بعد 17 شهراً في واشنطن لا أعرف إن كنت سأستأنف هذا النشاط في يوم من الأيام لكني أعرف أني أركز على ما أقوم به هنا حتى إشعار آخر.. لذا فإن هذا القرار هو السبيل الوحيد العادل لفريقي وشركائي».

وأطلقت الماركة بشكلها الحالي العام 2014 وكانت مرتبطة بعقد شراكة مع مجموعة تنتج الملابس والإكسسوارات وتوزعها، وهي كانت موجهة للنساء العاملات مع أسعار متوسطة، وحققت رقم أعمال بلغ 47,3 مليون دولار خلال السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في يناير 2017.

وبعد انتخاب والدها رئيساً للولايات المتحدة وتعيينها مستشارة في البيت الأبيض، حافظت إيفانكا وهي أم لثلاثة أطفال على مساهمتها في الماركة حيث تملك الغالبية إلا أنها حولتها إلى صندوق مستقل للتخفيف من احتمال حصول تضارب مصالح.