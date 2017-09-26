أنصار «كوربين» والحملة المقبلة

تشارلوت ريان*

لا شك في أن قاعة كنيسة صغيرة في شمال مدينة مانشستر البريطانية، مع الشطائر وأقداح الشاي، ليست هي المكان الأكثر وضوحاً للتمرد الذي سيتردد صداه في جميع أنحاء أوروبا. وبعد الهزيمة الكبيرة في الانتخابات العامة البريطانية التي أجريت في شهر يونيو، يقوم مؤيدو زعيم حزب العمال «جيرمي كوربين» بالحشد لما يرون أنه أمر لا مفر منه مع حالة الفوضى التي تسود السياسة البريطانية: فبطلهم الاشتراكي الملتحي الذي يبلغ من العمر 68 عاماً أمامه فرصة لكي يصبح رئيساً للوزراء.

ومن الواضح أن هذه الحكومة تفقد شرعيتها بسرعة، بحسب ما قال «يانيس جورتسويانيس»، المنظم الوطني لمجموعة «مومينتوم» الهامشية، التي تعقد جلسات تدريب في جميع أنحاء البلاد للناشطين المحتملين كما هو الحال هنا في مانشستر. وأردف قائلاً: «إننا نعد للمعركة من أجل الانتخابات، أياً كان موعدها».

لقد كان هذا عاماً جيداً بالنسبة لكوربين بقدر ما هو سيئ بالنسبة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، حيث إن خطتها لتوحيد بريطانيا، التي تدعم رؤيتها بالنسبة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، تأتي بنتائج عكسية.

والخطر بالنسبة لحزب «العمال» هو أن إجراء انتخابات أخرى لن يكون قريباً بما يكفي بالنسبة لكوربين للاستفادة من توسيع نطاق المناشدة حتى مع مساعدة جيش من أكثر الناشطين المتحمسين له.

ويتوقع بعض المحللين السياسيين، ورجال السياسة والبنوك مثل «مورجان ستانلي» إجراء تصويت آخر العام القادم، فيما تتعثر مفاوضات «بريكسيت» ومقاربة حزب المحافظين الذي تتزعمه «ماي» لها، عقب خسارتها للأغلبية البرلمانية. وفي الوقت الراهن، تم تحديد 2022 لإجراء انتخابات أخرى، بيد أن الاستعداد للسلطة سيكون هو محور تركيز المؤتمر السنوي لحزب «العمال» الجاري في برايتون، بعد أشهر فقط من تجاهل عدد كبير من المشرعين للحزب.