أضواء على المكتشفات وعمليات التنقيب

إبراهيم الملا (الشارقة)

ضمّ العدد الجديد من مجلة «آثار الشارقة»، الصادرة عن هيئة الشارقة للآثار، موضوعات علمية وبحوثاً أثرية رصينة، ودراسات وافية ألقت الضوء على المكتشفات واللقى وعمليات التنقيب في المناطق المختلفة بإمارة الشارقة، وما يتبع هذه المكتشفات من دلائل وعلامات حول العلاقات الثقافية والتجارية بين الحواضر القديمة في الإمارات وشبه الجزيرة العربية وبين البيئات السكانية المستقرة في آسيا وأوروبا وأفريقيا، وغيرها من المناطق.

احتوى العدد الجديد من «آثار الشارقة» على مقالة تمهيدية وافية للدكتور صباح جاسم مدير عام الهيئة، بالإضافة إلى بحث حول قبور العصر البرونزي في جبل «فايه» بإمارة الشارقة، شارك به كل من الدكتور صباح جاسم وعيسى يوسف مدير إدارة التنقيب والمواقع الأثرية بالهيئة، بينما قدم الباحث كنوت بريتسكه تقريراً عن الموسم 2014 المتعلق بالعمل الميداني للتنقيب عن مكتشفات العصر الحجري القديم في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، وتقريراً آخر عن البعثة الأثرية الألمانية بالشارقة في عام 2015، واشتمل العدد على بحوث ومقالات لعالم الآثار البلجيكي الراحل قبل أشهر ــ إيرني هاينرك ــ حول أعمال تنقيب البعثة الأثرية البلجيكية في العامين 2009 و 2014 بمنطقة مليحة، وشاركه في كتابة هذه البحوث عالم الآثار البلجيكي برونو أوفرلايت، الذي كتب موضوعاً لافتاً حول أهمية الطائرات من دون طيّار في عمليات المسح الأثري بجبل فاية بالقرب من منطقة مليحة، وضم العدد في جزئه الأخير تقريراً حول عمليات تنقيب الموسم 2015 ــ 2016 في وادي الحلو بإمارة الشارقة، بمشاركة كل من الدكتور صباح جاسم، وهانس بيتر ايربمان، ومارجريت إيبرمان من البعثة الأثرية الألمانية.

يكتب الدكتور صباح جاسم في افتتاحية المجلة عن الحدث الآثاري الأبرز في عام 2016 بالشارقة، وهو افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمركز مليحة للآثار، في السابع والعشرين من شهر يناير 2016، حيث وجه سموه أن يكون المركز الجديد ذا هندسة معمارية متميزة، وعنواناً للبحوث الأثرية التي تواصلت في إمارة الشارقة، وخصوصاً في منطقة مليحة والمناطق المجاورة على مدى عشرين عاماً الماضية.

يرأس تحرير مجلة آثار الشارقة الدكتور صباح جاسم، والمشرف العام عيسى يوسف، والإخراج الفني: منال سالم السويدي.