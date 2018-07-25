خمسة شروط إسرائيلية للوجود الإيراني في سوريا

القدس المحتلة (وكالات)

أكد مسؤول إسرائيلي، أن إسرائيل قدمت 5 مطالب إلى روسيا تتعلق بالوجود الإيراني في سوريا. أول هذه المطالب، عدم السماح لإيران بإقامة موطئ قدم عسكري في سوريا. أما ثاني شرط فهو إزالة جميع الصواريخ بعيدة المدى من سوريا، والثالث إغلاق أي مصانع تنتج صواريخ موجهة بدقة.

وتشمل المطالب الإسرائيلية ضمان إخراج جميع أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي الأسلحة المذكورة من سوريا. كما اشترطت إسرائيل إغلاق المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان وبين سوريا والعراق لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية. يذكر أن المطالب الخمسة تأتي رداً على رفض تل أبيب لعرض روسي بإبقاء القوات الإيرانية على بعد 100 كيلومتر من الحدود.