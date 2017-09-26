لوحة بألوان فرسان الإمارات في «قدرة إيطاليا»

محمد حسن (فيرونا)

سيطر فرسان الإمارات على ألقاب مهرجان إيطاليا للقدرة برعاية ميدان، بعد أن حققوا الفوز بالسباقات الثلاثة التي أقيمت صباح أمس الأول في حديقة سيجورتا بالقرب من مدينة فيرونا، مؤكدين جدارتهم للفوز بذهبيتي الفردي والفرق في بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين «ميدان - إيطاليا 2017» التي أقيمت السبت الماضي في ذات المكان، وضمن مهرجان إيطاليا للقدرة.

ولم تمنع الأمطار الغزيرة التي هطلت مع انطلاقة السباق، فرسان الإمارات من الهينمة على السباقات الثلاثة، حيث انتزع الفارس منصور سعيد الفارسي لقب سباق كأس ميدان إيطاليا الدولي المفتوح، كما خطف الفارس سيف أحمد المزروعي كأس ميدان إيطاليا للقدرة للناشئين، فيما كسبت الفارسة علياء أحمد الصبوري كأس ميدان إيطاليا للقدرة – سيدات، والسباقات الثلاثة لمسافة 120 كم.

وبانتهاء السباقات الثلاثة يسدل الستار على مهرجان إيطاليا للقدرة الذي اشتمل أيضاً على سباق مونديال الشباب والناشئين، واجتذب المهرجان الذي أقيم برعاية ميدان نخبة من أفضل الفرسان حول العالم.

وشهد فعاليات اليوم الثاني والأخير للمهرجان ناصر الريسي سفير الدولة بإيطاليا، وسعيد الطاير الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميدان»، ومحمد عيسى العضب مدير نادي دبي للفروسية.