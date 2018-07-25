الجزائر: اعتقال 14 إرهابياً قرب حدود تونس

الجزائر (وكالات)

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، باعتقال 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية «تبسة» المتاخمة للحدود مع تونس، وشهد الجانب التونسي القريب من الحدود مع الجزائر، مؤخراً، عملية إرهابية استهدفت عناصر الحرس الوطني التونسي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع عن تسليم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بولاية «ادرار»، جنوبي الجزائر، مشيرة إلى أن الإرهابي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2016. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن قوات الجيش بـ«عين قزام» قامت باحتجاز أسلحة من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة ومركبتين رباعيتي الدفع»، ويصل بذلك عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم إلى 18 منذ بداية الشهر.