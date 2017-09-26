الهوكي يطرق أبواب الأولمبياد المدرسي

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة الفنية لاتحاد الهوكي اجتماعاً في مقر مركز إعداد القادة بدبي، برئاسة عتيق جمعة الأمين العام للاتحاد، وحضور أعضاء مجلس الإدارة فاهم الخوري الأمين العام المساعد، والدكتورة هيا إبراهيم بن سيفان رئيسة اللجنة النسائية، والدكتور علاء حلويش مستشار التطوير والاستثمار.

وبحثت اللجنة ملفات عدة محل الدراسة بتكليف من مجلس الإدارة أهمها، طلب ضم الهوكي إلى برنامج الأولمبياد المدرسي، في إطار التنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية لإدراج اللعبة ضمن الألعاب المعتمدة بالأولمبياد، وجار العمل على إعداد ملف الانضمام إلى اللجنة الأولمبية حسب الشروط والمعايير المطلوبة.

واستعرضت اللجنة كذلك سبل بناء وتطوير مستوى اللاعبين من الفئات كافة وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، وأوصت اللجنة بزيادة الأنشطة المحلية قبل الانتقال إلى المشاركات الخارجية، بهدف تحقيق النتائج الإيجابية وحصد الميداليات

وناقش الأعضاء المقترحات المختلفة لنشر رياضة الهوكي على مستوى الدولة، ومنها تكوين فريق قوى بكل إمارة لزيادة المنافسة والاحتكاك القوي بين الفرق كافة، ومن ثم دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المتميزين وسبل تعزيزها، والعمل على توفير مدربين متخصصين قادرين على تحقيق الأهداف الفنية المرجوة منهم، للارتقاء بمستويات اللاعبين الفنية والمهارية.

واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الدكتور محمد أحمد تضمن مقترحات للتطوير والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين والمدربين والحكام من أجل الوصول إلى المستوى المنشود في بناء منتخبات وطنية قوية قادرة على تمثيل الدولة في المحافل كافة، وتحقيق إنجازات.