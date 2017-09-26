البلياردو والسنوكر خارج الخدمة في عشق آباد

أحمد جمال الدين (عشق آباد)

خرج محمد الجوكر لاعب منتخبنا الوطني للسنوكر من دور الـ 32 لمسابقة الفردي ضمن فعاليات الدورة الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة والرياضات الدفاعية والتي تستضيفها العاصمة التركمانية عشق آباد.

وخسر اللاعب من نظيره الأفغاني محمدي بنتيجة 4 - 2، ليختتم مشاركة اللعبة بالدورة دون أي إنجازات بعد الخسارة كذلك في منافسات الفرق رفقة عبد الرحمن الشامسي وفردي الـ 6 كرات، كما خرج أيضاً البلياردو من المسابقات كافة.

كما خسر كذلك منتخبنا الوطني للشطرنج بفئة الرجال في الجولة الأولى لفئتي السريع والخاطف، والتي مثلنا فيها كل من جاسم آل علي وعثمان إبراهيم بنتيجة 1.5 - 0.5 نقطة، كما خسر فريق البنات المكون من وديمة الكلباني ووافية المعمري بنتيجة 2 - 0 ضمن منافسات الجولة الافتتاحية تحت 23 عام.

ونجحت 3 ألعاب فقط من أصل 7 في إهداء الإمارات 17 ميدالية ملونة حتى الآن، وهي الجو جيتسو وألعاب القوى والدراجات، بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و8 ميداليات برونزية، احتلت بها الإمارات المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، ولم يتبقَ سوى مسابقة الشطرنج السريع والخاطف أمام رياضيينا.