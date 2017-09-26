البلياردو والسنوكر خارج الخدمة في عشق آباد

أحمد جمال الدين (عشق آباد)
خرج محمد الجوكر لاعب منتخبنا الوطني للسنوكر من دور الـ 32 لمسابقة الفردي ضمن فعاليات الدورة الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة والرياضات الدفاعية والتي تستضيفها العاصمة التركمانية عشق آباد.
وخسر اللاعب من نظيره الأفغاني محمدي بنتيجة 4 - 2، ليختتم مشاركة اللعبة بالدورة دون أي إنجازات بعد الخسارة كذلك في منافسات الفرق رفقة عبد الرحمن الشامسي وفردي الـ 6 كرات، كما خرج أيضاً البلياردو من المسابقات كافة.
كما خسر كذلك منتخبنا الوطني للشطرنج بفئة الرجال في الجولة الأولى لفئتي السريع والخاطف، والتي مثلنا فيها كل من جاسم آل علي وعثمان إبراهيم بنتيجة 1.5 - 0.5 نقطة، كما خسر فريق البنات المكون من وديمة الكلباني ووافية المعمري بنتيجة 2 - 0 ضمن منافسات الجولة الافتتاحية تحت 23 عام.
ونجحت 3 ألعاب فقط من أصل 7 في إهداء الإمارات 17 ميدالية ملونة حتى الآن، وهي الجو جيتسو وألعاب القوى والدراجات، بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و8 ميداليات برونزية، احتلت بها الإمارات المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، ولم يتبقَ سوى مسابقة الشطرنج السريع والخاطف أمام رياضيينا.
وأكد محمد الجوكر أن المواجهات لم تكن سهلة في لعبة السنوكر، وشهدت وجود العديد من اللاعبين المحترفين، وقال «ليس سهلاً أن تحقق ميدالية ملونة في لعبة السنوكر، خصوصاً إذا كان هناك لاعبون محترفون أصحاب مستويات عالية من دول كالصين وإيران، وأعتقد أن فترات الإعداد لهؤلاء اللاعبين كانت كافية قبل المشاركة في الحدث، وعلى سبيل المثال الدولة المستضيفة تركمانستان لديها أكبر قدر من الميداليات في الرياضات كافة، وتحتل المركز الأول في صدارة الترتيب العام حتى الآن بفارق كبير عن بقية الدول، وبالنسبة لمسابقة الفردي لم يكن هناك توفيق، وكان بالإمكان أن أقدم أفضل من ذلك، وفي النهاية هي تجربة ومحطة قوية للإعداد والاحتكاك مع لاعبين ومستويات متقدمة في اللعبة». ... المزيد