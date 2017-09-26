لحظات من ذهب مع «أصحاب الهمم»

لوس أنجلوس (الاتحاد)
في لفتة طيبة من اللجنة المنظمة لجولات أبوظبي جراند سلام تمت دعوة عبدالله السبوسي، قنصل عام الدولة في لوس أنجلوس، لمصافحة أبطال البارا جو جيتسو الذين شاركوا في الجولة الثانية من النسخة الثالثة، واصطفوا جميعاً على المنصة، حيث ألقى اللاعب البرازيلي أل سير لي كلمة توجه فيها بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه ورعايته لتلك الرياضة، مشيراً إلى أن سموه كان سبباً في توحيد مشاعر كل أصحاب الهمم من محبي الجو جيتسو في العالم، عندما تمت إتاحة الفرصة لهم من كل دول العالم للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية التي تعتبر الجولة الأخيرة.
وقال أل سير لي: أصبحنا عائلة واحدة، نحرص على التواجد في كل التظاهرات التي تنظمها أبوظبي، وليس لدينا مانع من التنقل والسفر وراء كل بطولات أبوظبي على نفقتنا الخاصة، لأن أبوظبي أعادت لنا الحياة بعد أن ظننا أنها انتهت.
|
ورد عليه أل سير لي قائلاً: نكن كل التقدير والاحترام لدولة الإمارات، واسمح لي أن نهدي هذا العلم الأميركي إلى رودريجو فاليريو الذي يحمل كل توقيعاتنا، كما أهديناه علم اليابان في الجولة السابقة، لأنه على تواصل دائم معنا، ونحن نعتبره أحد أهم أعضاء أسرتنا من أصحاب الهمم.
|
أما رافائيل رودريجيز الفائز بالذهبية في نزالات البارا جو جيتسو، فقد أكد أن أبوظبي نجحت في دمج فئة أصحاب الهمم في العالم بالمجتمع، معبراً عن سعادته بالتواجد في منافسات جراند سلام والحصول على الميدالية الذهبية، مشيراً إلى أنه على تواصل الآن مع كل نظرائه في العالم من أصحاب الهمم وعشاق الجو جيتسو؛ بسبب تبني أبوظبي لمبادرة إشراكهم في البطولات.