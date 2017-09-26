لحظات من ذهب مع «أصحاب الهمم»

لوس أنجلوس (الاتحاد)

في لفتة طيبة من اللجنة المنظمة لجولات أبوظبي جراند سلام تمت دعوة عبدالله السبوسي، قنصل عام الدولة في لوس أنجلوس، لمصافحة أبطال البارا جو جيتسو الذين شاركوا في الجولة الثانية من النسخة الثالثة، واصطفوا جميعاً على المنصة، حيث ألقى اللاعب البرازيلي أل سير لي كلمة توجه فيها بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه ورعايته لتلك الرياضة، مشيراً إلى أن سموه كان سبباً في توحيد مشاعر كل أصحاب الهمم من محبي الجو جيتسو في العالم، عندما تمت إتاحة الفرصة لهم من كل دول العالم للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية التي تعتبر الجولة الأخيرة.

وقال أل سير لي: أصبحنا عائلة واحدة، نحرص على التواجد في كل التظاهرات التي تنظمها أبوظبي، وليس لدينا مانع من التنقل والسفر وراء كل بطولات أبوظبي على نفقتنا الخاصة، لأن أبوظبي أعادت لنا الحياة بعد أن ظننا أنها انتهت.

من ناحيته، توجه السبوسي بالشكر للاعبين، وأكد أن كل من شارك في جولة لوس أنجلوس جراند سلام بطل، حتى لو لم يفز، لأن التواجد في هذه التظاهرة، والنزول على البساط في حد ذاته بطولة، مشيراً إلى أنهم بمشاركتهم هذه يمنحون الأمل لكل من ينتمي إلى هذه الفئة الغالية على نفوس الجميع، وتابع: «مائدة أبوظبي تتسع للجميع، خصوصاً أن الإمارات في هذا العام ترفع شعار (عام الخير)، وتبذل جهوداً كبيرة في سبيل إسعاد الجميع، وتصدير الفرحة لكل الفئات التي أرهقتها الحياة».

ورد عليه أل سير لي قائلاً: نكن كل التقدير والاحترام لدولة الإمارات، واسمح لي أن نهدي هذا العلم الأميركي إلى رودريجو فاليريو الذي يحمل كل توقيعاتنا، كما أهديناه علم اليابان في الجولة السابقة، لأنه على تواصل دائم معنا، ونحن نعتبره أحد أهم أعضاء أسرتنا من أصحاب الهمم.

من ناحيته، يقول راميرو كاردوسو من الأرجنتين، الفائز بالميدالية البرونزية في لوس أنجلوس جراند سلام، إنه يعتبر تلك اللحظات التي شارك فيها بجولة أبوظبي جراند سلام الأفضل في حياته؛ لأنه لم يشعر يوماً من قبل أنه يستطيع أن يكون بطلاً، وأن تنحني له الجماهير، وتلتف حوله كاميرات التلفزيون إلا اليوم. وقال: لعبت نزالين مع لاعبين من البرازيل، وكلنا فائزون.

أما رافائيل رودريجيز الفائز بالذهبية في نزالات البارا جو جيتسو، فقد أكد أن أبوظبي نجحت في دمج فئة أصحاب الهمم في العالم بالمجتمع، معبراً عن سعادته بالتواجد في منافسات جراند سلام والحصول على الميدالية الذهبية، مشيراً إلى أنه على تواصل الآن مع كل نظرائه في العالم من أصحاب الهمم وعشاق الجو جيتسو؛ بسبب تبني أبوظبي لمبادرة إشراكهم في البطولات.