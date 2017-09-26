العين تستضيف بطولة «فيزيك» لهواة بناء الأجسام

العين(الاتحاد)

تستضيف مدينة العين 6 أكتوبر المقبل، بطولة العين الأولى لبناء الأجسام في رياضة الفيزيك للاعبين الهواة، وتشمل البطولة أربع فئات، وهي الشباب دون العمر 23 عاما، والماسترز فوق العمر 40 عاما، بالإضافة الى الرجال والمصل فيزيك.

وقال عصام البيوك مدير البطولة: «الفيزيك من الرياضات المتطورة في بناء الأجسام، وأخذت في الآونة الأخيرة تنتشر بقوة في الدولة، وأصبح لها أبطال مميزون مع المنتخب الوطني نجحوا بشكل بارز في الجانب الدولي واقترحنا على اتحاد اللعبة تنظيم هذه البطولة للهواة في الدولة من اجل أن نمنحهم فرصة المنافسة على الألقاب والمراكز المتقدمة دون إشراك اللاعبين الدوليين والمحترفين لكي نسهم في اكتشاف اللاعبين الجدد وفتح فرصة جديدة للمنافسة بعيدا عن رهبة المشاركة في البطولات، تمهيداً للانتقال واللعب في المجال الدولي، وحظينا بموافقة الاتحاد على تنظيم البطولة، ونتطلع الى أن يكون تنظيمها دورياً».

وتابع: نوجه الدعوة لكل الرياضيين للمشاركة في المنافسات ونتوقع مشاركة عدد جيد من اللاعبين من مختلف إمارات الدولة واخترنا مدينة العين لاستضافة الحدث لكونها قريبة من كل مدن الدولة، وتتمتع بوجود لاعبين أكفاء، وخصوصاً من لاعبي الفيزيك الهواة.