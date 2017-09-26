تكريم الفائزين في «تايكواندو الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

كرم محمد علي ماجد، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الفائزين والفائزات في بطولة الشارقة الأولى للتايكواندو التي نظمها النادي، بالتعاون مع نادي الشارقة للألعاب الفردية، والتي أقيمت أمس الأول بالقاعة الرياضية في نادي الشارقة، رافقه في التكريم عبد الله حاتم، وعدد من الإداريين والمدربين.

وأسفرت نتائج الفرق لفئة الأشبال والزهرات عن فوز نادي الشارقة للألعاب الفردية A بالمركز الأول بمجموع 65 ميدالية، وفي المركز الثاني نادي الشارقة للألعاب الفردية B بمجموع 32 ميدالية، وحل ثالثاً نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس A بمجموع 30 ميدالية، ومكرراً نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس B بمجموع 24 ميدالية.

وفي فئة الناشئين والناشئات حل نادي الشارقة للألعاب الفردية A بالمركز الأول بمجموع 33 ميدالية، وفي المركز الثاني نادي الشارقة للألعاب الفردية B بمجموع 32 ميدالية، وحل بالمركز الثالث نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس B بمجموع 13 ميدالية، ومكرراً نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ِA بمجموع 16 ميدالية.