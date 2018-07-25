الاتحاد الأوروبي يخصص 400 مليون يورو للسوريين بتركيا

بروكسل (وكالات)

وافقت المفوضية الأوروبية أمس، على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 400 مليون يورو «467 مليون دولار» لتعليم اللاجئين السوريين في تركيا. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن هذا هو أول إجراء يتم تبنيه بعد الاتفاق الأخير بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تقديم تمويل بثلاثة مليارات يورو إضافية لصالح دعم اللاجئين في تركيا.

وبحسب البيان فإن مبلغ 400 مليون يورو سيقدم على شكل منحة مباشرة لوزارة التربية في تركيا، وكان الاتحاد الأوروبي وتركيا وقعا اتفاق مرفق في عام 2015 لتخصيص ميزانية أوروبية بقيمة 6 مليارات يورو لتمويل المشاريع الإنسانية لصالح اللاجئين السوريين، وقدم الاتحاد دفعة أولى من هذه الميزانية قدرها ثلاثة مليارات يورو لعامي 2016 و2017 وخصص مبلغاً مماثلاً للفترة ما بين 2018 و2019.