بيريجارد يقفز 67 خطوة في السباق إلى دبي

لشبونة (الاتحاد)

توج الدنماركي لوكاس بيريجارد بأول ألقابه في الجولة الأوروبية للجولف التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي»، بعدما رفع كأس بطولة البرتغال ماسترز، ليقتحم قائمة أفضل 60 لاعباً باحتلاله المركز 47 برصيد 582.063 نقطة.

ومع احتلال بيريجارد هذا الترتيب فإنه عزز فرصته للتأهل ضمن قائمة اللاعبين الـ60 للمشاركة في جولة موانئ دبي العالمية، البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على ملاعب عقارات جميرا للجولف من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

دخل بيريجارد بطولة البرتغال وهو بالمركز 114 على لائحة الترتيب، وبفضل فوزه باللقب تقدم 67 خطوة دفعة واحدة، مستفيداً من حصوله على 333.330 نقطة بعد الحصول على المركز الأول، منهياً المنافسات بمجموع 20 ضربة تحت المعدل، بفارق ضربتين عن الاسكتلندي مارك وارين.

استفاد الدنماركي من أدائه القوي في الجولة الأخيرة التي سجل فيها 6 ضربات تحت المعدل، وسط تعثر مطارده الذي حقق 4 ضربات تحت المعدل، لكن الاسكتلندي استفاد من الوصافة بالتقدم إلى المركز 100 في ترتيب (السباق إلى دبي) بمجموع 317.075 نقطة.

وتشارك الإنجليزيان جرايمي ستورم وإيدي بيبريل المركز الثالث، بمجموع 15 ضربة تحت المعدل، وبهذه النتيجة تقدم ستروم إلى المركز 39 في ترتيب السباق إلى دبي بمجموع 658.308 نقاط، وأصبح بيبريل بالمركز 54 بمجموع 499.678 نقطة. واستفاد الجنوب الأفريقي دين بورمستير من حلوله بالمركز السابع، ليتقدم إلى المركز 40 بمجموع 634.731 نقطة، وأبقى آماله قائمة بالتأهل إلى دبي، وهو حال مواطنه جورج كوتزي الذي شاركه المركز السابع ليتقدم للمرتبة 57 في ترتيب (السباق إلى دبي).