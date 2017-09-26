كاسياس.. الباحث عن ذاته

لشبونة(أ ف ب)

لم ييأس الحارس الدولي الإسباني السابق ايكر كاسياس «36 عاماً»، في سعيه لإعادة الوصل مع النجاح، مقدما كل خبرته الكبيرة لصالح نادي بورتو البرتغالي الباحث عن ذاته في تحديه لمضيفه موناكو بطل فرنسا اليوم.

ويحل بورتو المتألق محلياً، حيث يتصدر الترتيب بفارق نقطتين عن سبورتينج لشبونة و5 نقاط عن بنفيكا، بطل المواسم الأربعة الأخيرة، ضيفا على موناكو بعد أن تلقى هزيمة نكراء في عقر داره على يد بشكتاش التركي (1-3) في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.

وسيصبح كاسياس في هذه المناسبة صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في المسابقات الأوروبية الذي يشاركه فيه مواطنه لاعب برشلونة وزميله سابقاً في منتخب إسبانيا تشافي هرنانديز، حيث سيخوض مباراته الرقم 174.

وفي مشاركته الـ 19 في دوري الأبطال، عادل حارس مرمى ريال مدريد السابق رقم الويلزي راين جيجز الذي أمضى كامل مسيرته مع مانشستر يونايتد الانجليزي (1990-2014). لكن منذ ان انتقل الى بورتو في 2015 بعد 25 عاما من الخدمات الجليلة للفريق الملكي الذي تجاهل حتى الآن ما قدمه له هذا الحارس، لم يضف كاسياس أي لقب إلى سجله الزاخر.