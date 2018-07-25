مساعٍ لتثبيت الأمن بحضرموت

عدن (الاتحاد)

أكد قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء ركن صالح محمد طميس أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات أمنية وعسكرية مكثفة، لتثبيت الأمن والاستقرار في مختلف مديريات وادي حضرموت، جنوب شرق البلاد. وترأس اللواء طميس اجتماعاً ضم قيادات عسكرية وضباطاً تابعين للمنطقة العسكرية الأولى، موضحاً أن هناك خطوات قادمة تم التباحث بشأنها خلال اللقاء الأخير مع الرئيس عبدربه منصور هادي، والهادفة إلى رفع الجاهزية القتالية والفنية، للمشاركة في حفظ الأمن والاستقرار بالوادي والصحراء. وأكد أن قيادة المنطقة لن تسمح بأي تلاعب بأمن واستقرار وادي وصحراء حضرموت.