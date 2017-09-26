موناكــــو و بورتـــو.. قمة ثأريــة بعد 13 عاماً

برلين (أ ف ب)
في العاصمة القبرصية، يبدو توتنهام مرشحاً لتحقيق فوزه الثاني على حساب مضيفه ابويل نيقوسيا، لاسيما أن النادي اللندني يتألق هذا الموسم خارج ملعبه، حيث حقق السبت على حساب جاره وستهام (3-2)، فوزه الثالث على التوالي في الدوري الممتاز بعيداً عن جماهيره، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 1991-1992 بفضل ثنائية لهاري كين.
ويأمل «سبيرز» أن تساهم هذه السلسلة في تخلصه من مشكلته مع المباريات القارية بعيداً عن ملعبه، حيث فاز مرتين فقط في مبارياته الـ11 الأخيرة، وسيكون على فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تحقيق هذه المهمة بغياب عنصرين مهمين، هما ديلي آلي والبلجيكي يان فيرتونجن الموقوفين.
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ويدخل فريق المدرب الألماني يورجن كلوب المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه السبت في الدوري الممتاز، خارج ملعبه على ليستر سيتي 3-2، وذلك خلافاً لإشبيلية الذي تنازل عن مركزه الثاني لمصلحة أتلتيكو مدريد بالخسارة أمام الأخير صفر-2، قبل أن يستضيف ماريبور في مباراة تبدو في متناول حامل الرقم القياسي بعدد القاب «يوروبا ليج» «5 مرات».
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وبعد تعادله خارج قواعده أمام الوافد الجديد لايبزيج الألماني، يسعى موناكو إلى الاستفادة من عامل الملعب والجمهور لتحقيق فوزه الأول على حساب بورتو الذي مني بخسارة مفاجئة على أرضه ضد بشكتاش التركي (1-3) الذي يأمل تعزيز صدارته حين يستقبل لايبزيج، معولاً على سجله القاري في ملعبه، حيث مني بهزيمة واحدة من أصل 17 مباراة إلا أن ثلاث منها انتهت بالتعادل في دور المجموعات الموسم الماضي.