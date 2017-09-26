موناكــــو و بورتـــو.. قمة ثأريــة بعد 13 عاماً

برلين (أ ف ب)

في العاصمة القبرصية، يبدو توتنهام مرشحاً لتحقيق فوزه الثاني على حساب مضيفه ابويل نيقوسيا، لاسيما أن النادي اللندني يتألق هذا الموسم خارج ملعبه، حيث حقق السبت على حساب جاره وستهام (3-2)، فوزه الثالث على التوالي في الدوري الممتاز بعيداً عن جماهيره، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 1991-1992 بفضل ثنائية لهاري كين.

ويأمل «سبيرز» أن تساهم هذه السلسلة في تخلصه من مشكلته مع المباريات القارية بعيداً عن ملعبه، حيث فاز مرتين فقط في مبارياته الـ11 الأخيرة، وسيكون على فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تحقيق هذه المهمة بغياب عنصرين مهمين، هما ديلي آلي والبلجيكي يان فيرتونجن الموقوفين.

وستكون مباراة نابولي وضيفه فينورد للتعويض، وسيكون الفريق الإيطالي، مطالباً من قبل جمهوره بنقل تألقه المحلي، حيث فاز بمبارياته الست الأولى، إلى الساحة القارية من أجل تعزيز حظوظه ببلوغ الدور الثاني على أقل تقدير. وبعد تفريطه بتقدمه على ضيفه إشبيلية الإسباني واكتفائه في نهاية المطاف بالتعادل 2-2 في الجولة الأولى، سيكون ليفربول الإنجليزي أمام مهمة صعبة في روسيا، عندما يحل ضيفاً على سبارتاك موسكو في منافسات المجموعة الخامسة التي يسيطر عليها التعادل بعد انتهاء المباراة الثانية بين الأخير ومضيفه ماريبور 1-1.

ويدخل فريق المدرب الألماني يورجن كلوب المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه السبت في الدوري الممتاز، خارج ملعبه على ليستر سيتي 3-2، وذلك خلافاً لإشبيلية الذي تنازل عن مركزه الثاني لمصلحة أتلتيكو مدريد بالخسارة أمام الأخير صفر-2، قبل أن يستضيف ماريبور في مباراة تبدو في متناول حامل الرقم القياسي بعدد القاب «يوروبا ليج» «5 مرات».

وفي المجموعة السابعة، يحل بورتو البرتغالي ضيفاً على موناكو بطل فرنسا بذكريات جميلة يحملها معه، لأن المواجهة الوحيدة السابقة بين الفريقين انتهت لمصلحته، حين تغلب بقيادة مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي جوزيه مورينيو على نادي الإمارة 3-صفر في نهائي 2004. لكن المهمة لن تكون سهلة أمام موناكو الذي وصل إلى نصف النهائي الموسم الماضي، لاسيما في ظل الأداء الذي يقدمه نادي الإمارة محلياً، حيث فاز بـ 6 من مبارياته السبع في الدوري على الرغم من خسارته للعديد من نجومه هذا الصيف.

وبعد تعادله خارج قواعده أمام الوافد الجديد لايبزيج الألماني، يسعى موناكو إلى الاستفادة من عامل الملعب والجمهور لتحقيق فوزه الأول على حساب بورتو الذي مني بخسارة مفاجئة على أرضه ضد بشكتاش التركي (1-3) الذي يأمل تعزيز صدارته حين يستقبل لايبزيج، معولاً على سجله القاري في ملعبه، حيث مني بهزيمة واحدة من أصل 17 مباراة إلا أن ثلاث منها انتهت بالتعادل في دور المجموعات الموسم الماضي.