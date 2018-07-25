الميليشيات الحوثية تنصب نقاط تفتيش لمنع عناصرها من الفرار

صنعاء (الاتحاد)

نصبت مليشيات الحوثي الإيرانية نقاط تفتيش في محافظة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، للقبض على عناصرها الفارين من جبهات القتال، حيث يتكبد الانقلابيون خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على وقع ضربات قوات المقاومة المدعومة من التحالف العربي.

وأفادت مصادر يمنية لقناة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية، أمس، بمقتل ثلاثة وإصابة اثنين آخرين من مسلحي الحوثي الفارين من جبهات القتال، في نقطة أمنية تابعة للمتمردين في محافظة ذمار.ووفقاً للمصادر، فقد نشرت المليشيات الانقلابية نقاط تفتيش في ذمار، للقبض على عناصرها الفارين من المعارك، في أعقاب عمليات هروب متكررة شهدتها جبهات القتال. وتسعى ميليشيات الحوثي إلى الإبقاء على المقاتلين في جبهات القتال بأي وسيلة كانت، لعدم قدرتها على حشد المزيد من الأفراد، ولتعزيز جبهاتها المنهارة.

وقالت وسائل إعلام يمنية، أمس، إن ميليشيات الحوثي نهبت الأسبوع المنصرم سيارات مدرعة وأجهزة اتصال حديثة ومتطورة من مخازن تابعة للسفارة الأميركية في صنعاء والمغلقة منذ مطلع العام 2015. وذكرت أن ميليشيات الحوثي «قامت بنهب أجهزة اتصالات وكمبيوترات محمولة وسيرفرات وتلفونات وأجهزة الكترونية حديثة وأكثر من 45 سيارة مدرعة كانت تابعة للسفارة الأميركية»، مشيرة إلى أن القيادي الحوثي في صنعاء، مطلق المراني، قام بتأجير السيارات المدرعة المنهوبة لمنظمات دولية عاملة في البلاد.

وقالت مصادر في مدينة الحديدة إن مليشيات الحوثي لجأت لعملية التجنيد الإجباري في بعض حارات المدينة ومديريات الريف التهامي. وأضافت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية تستخدم عقال الحارات في إلزام أهالي مدينة الحديدة على تجنيد أحد أبنائها، مشيراً إلى أن الميليشيات تقوم أيضا باستغلال المساعدات الإغاثية المقدمة من منظمات دولية للضغط على الأسر وإجبارهم على إرسال أبنائهم للجبهات والمشاركة في القتال.

إلى ذلك، شهدت مديرية المغربة بمحافظة حجة،شمال غرب اليمن تحركات قبلية ضد ميليشيات الحوثي وعقب محاولة تهريب عدد من السجناء المتورطين في قضايا جنائية بحجة إرسالهم لجبهات القتال. وقال مصدر محلي إن مسلحين قبليين من عزلة بني السعدات اقتحمت مقر تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية في المديرية وصادرت أسلحة وطقم عسكري وسط مطالبة بإعادة سجناء الذي تم تهريبهم، لافتا إلى أن المنطقة تشهد توتراً قبلياً ضد الحوثيين وسط تهديدات باستمرار اقتحام باقي المقرات الحوثية في المديرية وطرد عناصرهم منها.