الوحدة الأكثر تناغماً وليما متألق دائماً

المهارات الفردية صنعت الفارق في العديد من المباريات، ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، على رأسها ما قدمه ليما في الوصل، ودوجلاس في العين، كذلك الشحي وباتنا في الوحدة، وأحمد علي في الظفرة.

ومباراة الوحدة والنصر هي قمة الجولة الثانية، وشهدت تفوقاً عنابياً واضحاً، خاصة في الشوط الأول، وواصل «أصحاب السعادة» الأداء بشكل متناغم، من خلال تقارب الخطوط، وحالة التفاهم الكبيرة بين اللاعبين، وجاءت نتيجة طبيعية لخوض عدد كبير من المباريات في البطولة العربية وفترة الإعداد.

ويستحق الروماني ريجيكامب مدرب «العنابي» الإشادة، لأنه نجح في بناء فريق يتميز بحالة من الانسجام، خاصة في الجانب الهجومي، بوجود إسماعيل مطر وتيجالي، ومن خلفهما المتألق مراد باتنا، كما أن اللقاء بمثابة «ميلاد جديد» لمحمد الشحي الذي أعاد اكتشاف نفسه.

وفنياً فإن الوحدة، كان الأفضل في الشوط الأول، بفضل أمور عدة، في مقدمتها تقارب الخطوط، والنجاح في تنفيذ الهجمات السريعة، إضافة إلى تنفيذ الضغط الناجح على حامل الكرة، لتفشل كل هجمات «العميد»، وفي المقابل لم يقدم النصر أي شيء يذكر في الشوط الأول، وظهر الفريق من دون تناغم واضح، وفي الشوط الثاني حاول تعديل الأمور، بنزول سالم صالح الذي أسهم في النشاط الهجومي، ولكن من دون جدوى، بسبب حالة الغياب التي ظهر عليها فاندرلي.

وفي لقاء الظفرة والشارقة، بدا أصحاب الأرض أكثر تفاهماً، خاصة في الجانب الهجومي، بوجود الثلاثي المميز ألميدا وأحمد علي ومهند عبد الرحيم، ونجح قويض في التفوق على بيسيرو، بسبب الخداع في منطقة المقدمة، بتبادل المراكز بين ثلاثي الهجوم، وهو الأمر الذي أوجد حالة من «الربكة» في دفاع «الملك».