«الصقور» يصحح الأخطاء قبل مواجهة «الإعصار»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

عاد لاعبو فريق الإمارات لبدء مرحلة الإعداد المكثفة تأهباً لمواجهة حتا في الجولة الثالثة من الدوري إثر راحة 24 ساعة بعد المواجهة الماضية أمام الوصل، وذلك تمهيداً لتنفيذ البرنامج المقرر من المدرب هاشيك ضمن الجهود الجارية لرفع مستوى الجاهزية المطلوبة وتعويض الخسارة الماضية والسعي لحصد النقاط الثلاث الأولى في الدوري.

وحرص المدرب هاشيك على تصحيح الأخطاء التي رافقت فريقه أمام الوصل وتسببت بالخسارة التي تعرض لها رغم أن البداية كانت جيدة للغاية بالهدف الأول عن طريق اللاعب ساشا، وذلك على غرار ما حدث أمام الظفرة في الجولة الأولى، إذ كانت الأفضلية للفريق بالهدف الأول عن طريق المهاجم أحمد مال الله، لكن مع مرور الوقت تدهورت الأمور بأفضلية الظفرة قبل أن يعود «الصقور» إلى النتيجة في الربع الأخير من المواجهة عن طريق اللاعب الأرجنتيني سبيستيان ليتو.

وتبدو صفوف «الصقور» مكتملة قبل لقاء «الإعصار» مع احتمال إجراء بعض التعديلات على مستوى التشكيلة الأساسية ضمن خطة التصحيح، خصوصاً على المستوى الدفاعي الذي كان علامة استفهام كبيرة في مباراتي الظفرة والوصل، وهو ما يعني السعي للزج ببعض العناصر الجديدة في ظل توافر الخيارات التي يعول عليها المدرب هاشيك لمساعدة الفريق على تجاوز ما حدث في الجولتين الأولى والثانية من المسابقة.

وأعلن مجلس مجلس إدارة النادي عن لقاء مفتوح مع الأقطاب والجماهير بعد غدٍ الخميس في مقر النادي للتشاور حول كل الأمور التي تعزز الدور المعنوي لمساندة الفريق في الموسم الجديد في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقة بين النادي والجماهير، خصوصاً أن الموسم الماضي شهد حالة كبيرة من التضامن من الجماهير مع اللاعبين في ظل الظروف التي واجهها الفريق للبقاء في «المحترفين».

وبدوره قال باسم عبدالله، مدير فريق الإمارات إن الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الوصل في الجولة الماضية من الدوري لن تؤثر في طموحاته قبل لقاء حتا المرتقب مساء الجمعة بالرغبة العالية في استعادة «نغمة الفوز» وتأكيد حالة التطور الكبيرة في صفوف الفريق إثر الجهود الكبيرة والدعم اللافت من الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس النادي ومحمود الشمسي، رئيس مجلس الإدارة ومحمد إسماعيل العوضي، نائب رئيس مجلس الإدارة، موضحاً أن الفريق قادر على العودة بوجود العناصر الجيدة من اللاعبين الذين يعول عليهم النادي لوضعه في أفضل المراكز على لائحة الترتيب في الموسم الجاري.

وأضاف: «الجهاز الفني بقيادة المدرب هاشيك يسعى لترتيب أوراق الفريق قبل اللقاء المقبل أمام حتا، وندرك جيداً رغبة الأخير بتعويض خسارتيه أمام شباب الأهلي- دبي والعين، وهذا الشيء لن يؤثر في طموحاتنا للحصول على العلامة الكاملة على ملعبنا ووسط جماهيرنا، والمؤكد أن اللاعبين يدركون أهمية إظهار المردود الفني الجيد للوصول إلى النتيجة المطلوبة التي تلبي طموحات الجماهير».