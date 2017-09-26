«الصقور» يصحح الأخطاء قبل مواجهة «الإعصار»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
عاد لاعبو فريق الإمارات لبدء مرحلة الإعداد المكثفة تأهباً لمواجهة حتا في الجولة الثالثة من الدوري إثر راحة 24 ساعة بعد المواجهة الماضية أمام الوصل، وذلك تمهيداً لتنفيذ البرنامج المقرر من المدرب هاشيك ضمن الجهود الجارية لرفع مستوى الجاهزية المطلوبة وتعويض الخسارة الماضية والسعي لحصد النقاط الثلاث الأولى في الدوري.
وحرص المدرب هاشيك على تصحيح الأخطاء التي رافقت فريقه أمام الوصل وتسببت بالخسارة التي تعرض لها رغم أن البداية كانت جيدة للغاية بالهدف الأول عن طريق اللاعب ساشا، وذلك على غرار ما حدث أمام الظفرة في الجولة الأولى، إذ كانت الأفضلية للفريق بالهدف الأول عن طريق المهاجم أحمد مال الله، لكن مع مرور الوقت تدهورت الأمور بأفضلية الظفرة قبل أن يعود «الصقور» إلى النتيجة في الربع الأخير من المواجهة عن طريق اللاعب الأرجنتيني سبيستيان ليتو.
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وأعلن مجلس مجلس إدارة النادي عن لقاء مفتوح مع الأقطاب والجماهير بعد غدٍ الخميس في مقر النادي للتشاور حول كل الأمور التي تعزز الدور المعنوي لمساندة الفريق في الموسم الجديد في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقة بين النادي والجماهير، خصوصاً أن الموسم الماضي شهد حالة كبيرة من التضامن من الجماهير مع اللاعبين في ظل الظروف التي واجهها الفريق للبقاء في «المحترفين».
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وأضاف: «الجهاز الفني بقيادة المدرب هاشيك يسعى لترتيب أوراق الفريق قبل اللقاء المقبل أمام حتا، وندرك جيداً رغبة الأخير بتعويض خسارتيه أمام شباب الأهلي- دبي والعين، وهذا الشيء لن يؤثر في طموحاتنا للحصول على العلامة الكاملة على ملعبنا ووسط جماهيرنا، والمؤكد أن اللاعبين يدركون أهمية إظهار المردود الفني الجيد للوصول إلى النتيجة المطلوبة التي تلبي طموحات الجماهير».