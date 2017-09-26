العين يكسب حتا بسداسية وغميل يسجل «سوبر هاتريك»

العين (الاتحاد)

حقق رديف العين فوزاً عريضاً على ضيفه حتا قوامه ستة أهداف نظيفة، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على استاد خليفة بن زايد، ضمن الجولة الثانية من دوري الرديف لفئة تحت العشرين عاماً.

وأنهى «الزعيم» الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف دون رد، وأضاف مهاجموه هدفين في الحصة الثانية، وبهذا الفوز يرفع رديف العين رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة من فوزين متتاليين، ليحتل المركز الثاني خلف شباب الأهلي ــ دبي الذي يقف على الصدارة بنفس الرصيد ويتقدم بفارق الأهداف.

وخطف اللاعب علي عيد غميل مهاجم العين نجومية المباراة، بعد أن نجح في تسجيل أربعة أهداف «سوبر هاتريك»، وهو الأول في بطولة دوري الرديف لهذا الموسم، وجاءت الرباعية في الدقائق 26 و43 و49 و90، بينما نال كل من محمد خلفان ويحيى نادر هدفاً في الدقيقتين 20 و37 على التوالي، وأهدر حسين عبدالله لاعب فريق العين ركلة جزاء قبل 7 دقائق من الوقت الأصلي ووصول المباراة إلى خط النهاية.

وفي نهاية اللقاء حرص محمد الجلاف مراقب اللقاء على إهداء علي عيد غميل مهاجم فريق العين كرة المباراة بعد تسجيله «سوبر هاتريك».