عيسى عبيد يبدأ رحلة العودة لصفوف حتا

رأس الخيمة (الاتحاد)

يسعى الجهاز الطبي بنادي حتا لعودة المصابين إلى صفوف الفريق قبل المواجهة التالية في الدوري أمام «الصقور»، ضمن الجولة الثالثة للدوري، في ظل النقص العددي الذي يطارده وتسبب بشكل كبير في الخسارتين أمام شباب الأهلي- دبي والعين ضمن الجولتين الأولى والثانية، إلى جانب توفير الخيارات الجيدة أمام المدرب جوكيكا على نحو يعزز عناصر القوة في المرحلة المقبلة.

وبدا أن اللاعبين السوري عمرو الميداني والبرازيلي فرناندو جابريل في طريقهما للشفاء من الإصابة بدرجة كبيرة، إثر الجهود الكبيرة من الجهاز الطبي والبرنامج التأهيلي المكثف من الدكتور أحمد حسن كنجو، وهو ما يعني عملياً بأن أمر مشاركتهما في الجولات المقبلة مرتبط بقرار المدرب جوكيكا رغم تأكيدات علي البدواوي، رئيس مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم، بعد لقاء العين بأن خيار الدفع باللاعبين يبدو مستبعداً في الجولة الثالثة لضمان عدم تفاقم الإصابة.

وبدوره قال اللاعب عيسى عبيد إنه في طريقه للعودة إلى صفوف الفريق أمام «الصقور» في الجولة المقبلة من الدوري بعد الرعاية الطبية الممتازة التي خضع لها، إثر الإصابة التي تعرض لها أمام شباب الأهلي- دبي ضمن الجولة الأولى من الدوري، وهو ما تسبب بغيابه عن الجولة الثانية أمام العين، موضحاً أن مشاركته في الحصة التدريبية أمس مع بقية اللاعبين تعني وصوله إلى مرحلة جيدة للغاية لدعم مشاركته في لقاء فريق الإمارات.

وأضاف: «الأمور كانت صعبة في الفترة الماضية بداعي الإصابات التي طالت مجموعة من لاعبي الفريق، والآن تبدو الأمور أفضل، وأتمنى أن أمثل الإضافة المطلوبة في لقاء «الصقور»؛ بسبب أهميته لمنح الفريق فرصة المنافسة على النقاط الثلاث في هذه المرحلة المبكرة من الدوري، في ظل رغبة جميع الفرق بتجميع النقاط وتحسين المراكز لضمان الابتعاد عن المراكز الأخيرة على لائحة الترتيب في الدوري».

وأشار عيسى عبيد إلى أن المنافسة القوية في الموسم الجاري تمنحهم الدافع القوي لمضاعفة جهودهم في جميع المباريات، والعمل على رفع الكفاءة الفنية المطلوبة للوصول إلى الأهداف المطلوبة، خصوصاً أن الفريق خاض مرحلة مهمة من الإعداد للموسم الجديد من خلال التحضير القوي في التجمع الداخلي والمعسكر الخارجي في مقدونيا، وأوضح في الوقت نفسه أن اللاعبين يشعرون بأن الأمور يمكن أن تمضي إلى الأفضل، رغم التراجع الذي حدث في مباراتي شباب الأهلي -دبي والعين.

وأكمل: «إدارة النادي تضطلع بجهود كبيرة في توفير أفضل الظروف أمام اللاعبين، ونسعى للرد على هذا التقدير بالمردود القوي في المباريات والسعي للحصول على النتائج الإيجابية، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في الوصول إلى الأهداف المطلوبة في الموسم الثاني على التوالي مع المحترفين، وأن تكون عودتنا الجيدة في الجولة الثالثة من الدوري».