القواضي يؤكد قدرة منتخب الشاطئية على تحقيق إنجاز جديد

دبي (الاتحاد)

شهد حسن عبد الوهاب القواضي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المسابقات، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، وذلك ضمن تحضيرات المنتخب للمشاركة في كأس العالم للقارات، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي ويشارك فيها منتخبنا الوطني، وتنطق منافساتها في 31 من أكتوبر المقبل، بمشاركة أقوى المنتخبات العالمية لكرة القدم الشاطئية منها منتخب البرازيل المتوج بكأس العالم، وتاهيتي وصيفة الكأس، وإيران صاحبة الترتيب الثالث.

وأشاد القواضي، بالجهود التي بذلها الجهازان الإداري والفني للمنتخب، إضافة إلى اللاعبين، خلال معسكرهم الإعدادي الحالي على الملعب الرملي في اتحاد الكرة، مثنيا على جهود اللاعبين الذين يواصلون التدريبات بشكل يومي وبروح معنوية عالية موازنين بين تدريبات المنتخب ودوامهم الوظيفي وارتباطاتهم المختلفة، مشيراً إلى أن هذا المنتخب أثبت على الدوام ومن خلال حصيلة من الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة أنهم مثال يحتذى به ومنتخب صنع الإنجازات بروح عالية وحماس قل نظيره.

ووقف عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس بعثة منتخب الإمارات للشاطئية في كأس العالم في الباهاماس، على مختلف الاستعدادات للمنتخب وجدول التحضيرات لكاس القارات، مطالباً اللاعبين بالظهور بشكل إيجابي في هذه البطولة كونها تنظم على أرضنا وبين جماهيرنا، معرباً عن ثقته العالية بهذا المنتخب الذي حقق الإنجازات خارج أرضه، وقال: هو قادر عل تحقيق الأفضل على أرضه وأمام جمهوره.

بدوره، شكر خليل أهلي مدير المنتخب، اهتمام مجلس إدارة الاتحاد، ممثلاً في حسن عبد الوهاب القواضي عضو المجلس بمتابعة المنتخب، وقال: حظي المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بدعم ومتابعة كبيرة قبل مشاركتنا في كأس آسيا وكأس العالم في الباهامس، وبفضل هذه المتابعة والاهتمام استطاع لاعبونا أن يحققوا نتائج إيجابية، وحازوا احترام وتقدير الوسط الرياضي على المستوى.

وأضاف أهلي، أن لاعبي أبيض الشواطئ يضعون نصب أعينهم تمثيل الدولة وكرة الإمارات في البطولة المقبلة بصورة تنسجم مع اسم الدولة ورفع علم الإمارات عالياً، لافتاً إلى أن المعسكر الحالي تسوده روحاً معنوية عالية بين اللاعبين والجهازين الإداري والفني، وقال: نتطلع إلى تنظيم عدد من المباريات الودية مع منتخبات قوية لما لها من تأثير مهم في إعداد اللاعبين بشكل مثالي.

وكان المدرب الوطني محمد المازمي استدعى للمعسكر الحالي 16 لاعباً هم: محمد حمزة، حميد جمال، محمد الجسمي، وليد محمدي، وليد بشر، أحمد بشر، علي حسن كريم، هيثم الصباح، علي محمدي، كمال علي، محمد مفتاح، عباس علي، هشام المنتصر، أحمد الملاحي، أحمد خلف، وسعيد عبد الله.