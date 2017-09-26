  • الثلاثاء 06 محرم 1439هـ - 26 سبتمبر 2017م

أبدى حزنه لعدم تأهل جيل «عموري وخليل ومبخوت»

شويعر: أكثر «متشائم خليجي» لم يتوقع ضياع «الحلم الإماراتي»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

أسامة أحمد (دبي)

أبدى خليل شويعر، نجم الكرة البحرينية السابق، حزنه لعدم تأهل جيل عموري وأحمد خليل وعلي مبخوت إلى نهائيات كأس العالم «روسيا 2018»، مبيناً أن المنتخب يملك لاعبين بمواصفات هذا الثلاثي قادر على ترك بصمة.

وقال: الجيل الحالي لكرة الإمارات بدأ متميزاً منذ أن لعب في منتخبات المراحل السنية، وكان ينقصه فقط التواجد مع الكبار في «مونديال روسيا»، وخصوصاً أن الجميع وضع آمالاً كبيرة عليه من أجل تحقيق ذلك، ليس على صعيد الإمارات وحدها، وإنما على الصعيدين الخليجي والعربي.

وتابع: كرة الإمارات أضاعت فرصة تاريخية بعدم تأهلها للعب في نهائيات كأس العالم بعد فوز «الأبيض» على اليابان في ضربة البداية، والتي كانت من المفترض أن تكون قوة دفع كبيرة للجهازين الفني والإداري واللاعبين من أجل السير على الدرب، ولكن ما حدث لم يكن في الحسبان.

وأشار شويعر إلى أن أكثر المتشائمين في الخليج لم يتوقع ضياع الحلم الإماراتي، وبالتالي يكون الجيل الحالي خارج «مونديال روسيا» بعد النجاحات التي حققها خلال مسيرته في منتخبات المراحل السنية والمنتخب الأول، وتدرج المدرب المواطن مهدي علي في تدريبه من منتخبات المراحل السنية حتى الأول، مما كان له المردود الإيجابي على نتائجه.

وقال: توقعت أن يلعب «الأبيض» الإماراتي على الملحق في حال عدم حصوله على إحدى بطاقتي التأهل المباشرة إلى روسيا، واستبعدت مثل غيري من الإماراتيين والخليجين قبل ضربة بداية التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ألا يحقق هذا الجيل المتميز في كرة الإمارات حلمها بالوصول إلى كأس العالم. ... المزيد
     
 

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