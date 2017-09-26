اتحاد الكرة يعتذر عن ودية «الأبيض» أمام المغرب

معتز الشامي (دبي)

اعتذر اتحاد الكرة رسمياً لنظيره المغربي، عن عدم خوض المباراة الودية الدولية، التي كان يتوقع أن تجمع «أسود الأطلس» بمنتخبنا الوطني داخل الإمارات يوم 10 أكتوبر المقبل، في إطار البرنامج، الذي كان وضعه الأرجنتيني باوزا، مدرب المنتخب المستقيل من منصبه لقيادة الأخضر السعودي.

وكانت المباراة قد تمت جدولتها بالفعل، في ظل العلاقات الأخوية التي تجمع بين الدولتين، واتحادي الكرة فيهما، إلا أن ظروف رحيل باوزا، بالإضافة لعدم حسم ملف المدرب البديل، واستمرار لجنة ترشيح مدربي «الأبيض» في البحث عن مدرب جديد يقود المنتخب لتحقيق حلم الفوز بلقب آسيا 2019، وقفت وراء عدم القدرة على تأكيد خوض تلك المباراة، وبالتالي توجيه اعتذار رسمي للشقيق المغربي، والاتفاق المبدئي على تحديد موعد آخر لاحقاً.

وتتجه النية لبحث إمكانية دعوة المنتخب المصري، لودية أمام منتخبنا الوطني، في التجمع المزمع أن يقام في نوفمبر المقبل، لأداء مباراتين وديتين في أيام الفيفا، ضمن برنامج تحضير «الأبيض» وتوفير الاحتكاك الدولي القوي لمدربه الجديد المنتظر أن يتحدد خلال فترة لن تزيد عن منتصف أكتوبر المقبل على أقصى تقدير.

وتشير مصادر بالاتحاد إلى أن الهدف من تلك الدعوة، هو أن يتم توفير مباراة دولية ودية قوية للأبيض أمام «الفراعنة» بكامل محترفيه، فضلاً عن الاحتفاء بحسم المنتخب الوطني المصري لبطاقة التأهل للمونديال، وهو ما يتوقف على مدى قدرة الفراعنة على إنهاء المنافسة لصالحهم بالفوز على الكونجو في المباراة المرتقبة 8 أكتوبر المقبل، وانتظار تعثر المنتخب الأوغندي، الذي يستضيف غانا في نفس تصفيات المجموعة، التي يحتلها منتخب مصر حالياً بـ9 نقاط وبفارق نقطتين عن أوغندا و4 نقاط عن غانا ثالث الترتيب.