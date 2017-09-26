«وكلاء السفر المتنقلون» موجة جديدة تغزو السوق الأوروبية

برلين (د ب أ)

يمكن ترتيب رحلات العطلات ورحلات العمل في مكتب الشركة السياحية أو يمكن حجزها عبر الإنترنت في البوابات الإلكترونية الكبيرة وحتى أنه يمكن الحجز مباشرة مع الفندق أو شركة الطيران. ولكن هناك طريقة جديدة في شكل وكيل السفر المتنقل. فإذا تطلب الأمر سوف يأتي وكيل السفر إلى منزل العميل ليلا أو نهاية الأسبوع ومعه كل ما هو مطلوب في شكل معلومات ووسائل لإتمام الحجز.

مازال مستشار السفر المتنقل أمرا حديثا في السوق الأوروبي، ولكن كورت كوخ، الرئيس التنفيذي لشركة «تي إل تي» الألمانية للسياحة، واثق من أن هذا سيتغير قريبا. وقال كوخ وهو المدير التنفيذي الذي يدير الاستشارات لشركات «تيك أوف» و«هوليداي بروفيس» و«فيريا»: «نحن ما زالنا في البداية».

ويستطيع مستشارو السفر المتنقلون باستخدام أجهزة اللابتوب الدخول إلى برامج الحجز المتوافرة في وكالات السفر، بوجود فارق مهم أنهم مرنون للغاية ويعرفون زبائنهم جيدا وليسوا ملتزمين بساعات العمل المعتادة. وهناك عدة شركات معروفة في السوق. فتسير شركة توماس كوك «ترافل نت» على مدار العشرين عاما الماضية. وهناك لاعبون آخرون مهمون مثل «بريما أورلاوب» و»برو تورز».

ولدى كوخ الذي تتبع شركته مجموعة توي الألمانية للسياحة، 700 مستشار ولديهم جميعا سنوات من الخبرة مع وكالات السفر التقليدية أو خبرة مماثلة. وفي حين أن لديهم نفس العروض والأسعار مثل وكالات السفر، فإن مستشاري السفر المتنقلين يختلفون في أنهم يمكن أن يقدموا خدمة في مجالات لا يمكن للوكالة التقليدية فعلها. ويذهب المستشار ومعه جهاز اللا توب والطابعة مباشرة إلى العميل أو يمكن للعميل استخدام برنامج خاص ليشاهد على شاشته بدقة ما يراه المستشار على شاشته. ويقول كوخ: «تنظران معا، وتختاران شيئا ثم يتم تبنيه. نحن قادرون على تكرار خبرة وكالة السفر بنسبة 99% عبر الإنترنت». وإحدى المميزات الرئيسة هي أن المستشار غالبا ما يكون متاحا في المساء أو نهاية الأسبوع.